臺科大USR「城南無限-都市與無限大學的永續共築計畫」團隊，今年7月21日至8月5日間，由營建系蕭博謙副教授帶領16位臺科大學生及職員前往尼泊爾皮桑（Pisang）小鎮，與臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會合作，活化百年文化資產、建構防災避難機制。

團隊規劃修復一座百年傳統石板屋建築作為故事屋，藉由融合皮桑山城的在地防災機制、文資脈絡、自然景觀、農業與宗教等特色，提升聚落之韌性與永續發展。故事屋將融入當地歷史文化故事，並規劃販售農產相關產品。

臺科大團隊於百年石板屋的現地測繪過程。(照片/臺科大提供)

蕭博謙副教授說明，臺科大學生們首先向當地耆老諮詢傳統建築技術，包含材料取得、建造工法及傳統建造習俗，並瞭解居民對石板屋改造需求。針對石板屋進行詳細調查，確認房屋現狀和細部尺寸，以利返臺後繪製建築結構平面圖與立面圖，進行結構分析及修復設計與改造。

臺科大團隊延續國內推動社區防災經驗，藉由活化皮桑山城步道網絡，建構該地區防災避難機制與觀光導覽，提升當地防災韌性。臺科大團隊已針對小鎮道路網絡及房屋地物等，進行地毯式量測與測繪，包括道路坡度、房屋尺寸及公共設施等，以利繪製小鎮3D地理資訊模型，設計避難路線地圖及避難標示。

另外，團隊成員走進當地公立小學，教導應對地震防災步驟。包括進行「畫我的家鄉」防災地圖繪畫活動，建立在地孩子們防災意識與觀念。亦參與體驗喜馬拉雅山淨山活動，透過實際參與，強化學生環保意識與體認。

臺科大團隊利用晚上時間彙整測繪結果與討論。(照片/臺科大提供)

臺科大營建系二年級張立一同學表示，在尼泊爾的工程實作，實際運用所學量測技巧，獲得前所未有成就感。過程中，也學習到與團隊夥伴遇到問題時，能有效迅速討論出解決方案。另外，前往當地小學，運用淺顯易懂語言和生動肢體動作，與孩童進行互動交流。在鄰近山脈裡，團隊拿起夾子與垃圾袋，將沿路垃圾帶離山林，替尼泊爾環境盡心力。透過這趟尼泊爾行程，不僅在專業技能得到提升，更在人際溝通和環保意識方面有更深體會，是人生難以磨滅寶貴經驗。

蕭博謙副教授認為，整個計畫能順利執行，除了團隊成員積極參與，也受益於當地居民支持。居民對學生們的專業技能和友善合作精神表示讚賞，拉近臺-尼兩地的距離，期待這次活動可對臺-尼雙方產生正面影響，為當地社區帶來實質幫助，亦建構團隊成員社會責任感和全球視野。

臺科大團隊與皮桑當地國小孩童互動。(照片/臺科大提供)

臺科大USR「城南無限-都市與無限大學的永續共築計畫」自2020年前期計畫以來，陸續在尼泊爾偏鄉部落協助在地居民解決生活窘境，進行包括育幼院、家庭與小學校園之地震災後環境重建與更新。本次前往的皮桑位於尼泊爾馬南（Manang）地區，處於安納普爾納大環線（ACT）徒步路徑上，是登山客必經之地。小鎮居民以經營民宿為主，提供登山客短暫休息簡易住宿。但因資源與經濟的匱乏，社區面臨快速沒落與嚴重人口外移，聚落正逐漸消失。