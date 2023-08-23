驚悚動作復仇強檔新片《24小時賭命倒數》（Fatum），即將在8/25日於全台震撼獻映。本片由西班牙「哥雅獎影帝」路易斯托薩（Luis Tosar）領銜主演，並選在他的家鄉加利西亞進行拍攝，也讓路易斯自曝「就近拍片」是他決定接演的原因之一。為了詮釋片中嗜賭成癮的父親角色，他還特地向治療賭癮的心理學家請益，同時更譴責該角色為了慾望自尋毀滅。值得一提的是，路易斯在現實生活中的老婆瑪麗亞路易莎梅奧（Maria Luisa Mayol），也在本片軋上一角，甚至跳脫跟丈夫感情和睦的現實，詮釋一對水火不容甚至大鬧離婚的失和夫妻。

《24小時賭命倒數》由胡安加利納尼斯（Juan Galinanes）執導，將故事過程限縮在24小時之內，帶給觀眾分秒必爭的刺激體驗。全片在西班牙加利西亞地區進行拍攝，也讓家鄉就在加利西亞的導演表示：「加利西亞很棒，我認為這裡可以講述很多故事，我也想嘗試在片中多加一些自己了解的內容。」同樣在加利西亞成長的，還有本片男主角路易斯托薩，他甚至自曝這是接演本片的原因之一，並提到：「每件關於加利西亞的事都很加分，以潛意識來說，我對加利西亞出產的東西都感到更舒適，因為我就是在這裡出生與成長。」

路易斯托薩在片中飾演一位嗜賭成癮的父親，更因為賭博引發劇情一連串不堪設想的遭遇。為了準備該角色，他特地向治療賭癮的心理學家請益，還感慨地分享：「他們告訴我，這些人就是『癮君子』，整個生活都圍繞在『下一次的發生』，但總相信這會是最後一次，認為可以永久控制，每個人都相信只要再一次就好，然後便能隨時從中抽離。但不幸地，他們同時拖累了很多人，而且毀壞性極度嚴重。」由於角色在片中的形象萎靡不振，甚至還讓路易斯譴責自己所飾演的角色：「完全沒有經過深思熟慮，滿足了慾望，卻搞砸了一切！」

《24小時賭命倒數》在西班牙上映後，一舉奪下當地新片票房冠軍，不僅有西班牙影帝路易斯托薩的精彩演出，還集結榮獲哥雅獎提名的艾利克斯賈西亞（Alex Garcia）、「西班牙影后」伊蓮娜安娜雅（Elena Anaya）、西班牙新星艾朗皮坡（Aron Piper）等人共同演出。值得一提的是，路易斯在現實生活中的太太「瑪麗亞路易莎梅奧」，也在片中跟老公共同演出，詮釋為了家庭大鬧離婚的失和夫妻。不過在現實生活中感情融洽的兩人，也透露正是為了「跳脫現實」，才決定一起合體演出。路易斯對此分享：「我們在現實中是在一起的，也有了孩子；電影中我們也是夫妻，這就是為什麼我們選擇和導演合作的原因。我們的目標，是要能夠將這個虛構的故事，和我們的現實家庭做出區別。」瑪麗亞也補充：「不過我們不允許自己將這部片中所發生的任何事情，以及各種情緒帶回家裡，或帶給孩子們。」

這部展現時間與命運震撼交鋒的驚悚動作復仇強片《24小時賭命倒數》，劇情描述賽吉歐（路易斯托薩飾演）嗜賭如命，即使向妻子發誓不再賭博，卻無法遵守承諾。在收到一場賭局消息之後，他將孩子丟在一旁，重返賭場，試圖把輸掉的錢給贏回來。孩子等不到爸爸，於是也跑進賭場；當妻子發現事有蹊蹺，也趕來賭場要把孩子帶走。就在雙方爭執不休之際，一群歹徒持槍衝入賭場行搶…。另一方面，為患有心臟病兒子而擔憂的反恐小組狙擊手巴布羅（艾利克斯賈西亞飾演），在收到賭場劫持消息後，也火速趕到現場協助救援，沒想到就在他發動狙擊後，這聲槍響，將讓賽吉歐和巴布羅捲入一場改變命運的限時復仇計畫…。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccii.com.tw與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。