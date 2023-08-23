兩廳院為鼓勵技術人員更緊密的交流，也營造專業人士的討論空間，將於8/24（四）起至9/1（五）在國家戲劇院交誼廳及實驗劇場舉行「科技表演藝術系列講座」及「5G技術應用實務工作坊」，除了分享5G技術使用、空間運算、虛擬成像、多機轉播與燈光控制等技術主題交流外，更藉由講座梳理臺灣科技表演藝術的現況與發展。講師陣容包括清華大學科技藝術研究所所長邱誌勇、《無法離開的人》導演陳芯宜、資策會數位轉型研究院文化科技中心副主任劉泰利、可億隆技術總監符文華、數位藝術基金會藝術總監王柏偉，以及中華電信5G專案測試服務組組長汪致瑋等，期望透過堅強的講師陣容，延續兩廳院「產業串連」的核心精神，打造一個提供產業夥伴訪論的交流空間。

藉由文化部與經濟部的專案支持，兩廳院與資策會共同打造5G企業專網的文化示範場域。（照片/國家兩廳院提供）

兩廳院公共溝通部經理王統生表示，「兩廳院自2018 年啟動『數位轉型』計畫以來，透過『數位再造』（Digital Reinvention）為方法，提升技術設備、導入數位思維於節目製作，甚至是場館數位轉型，種種嘗試皆匯聚了一定程度的成果及量能。今年以『表演藝術進化論』為題，策畫科技表演藝術講座及5G技術應用實務工作坊，除了階段性的成果展示，也希望提供產業相關人士一條資源豐富、可供探索的表演藝術蹊徑。」本次系列講座及工作坊由文化部、數位發展部指導，兩廳院與資策會共同主辦、中華電信協辦，匯集產業及官方專家，結合表演藝術及科技產業兩方長才，盤點現階段國內數位劇場技術及展演的樣態。

不只談產業，也提供青年一條快速認識科技藝術的道路

8月24日兩廳院舉辦科技表演藝術系列講座，為了在5G技術應用實務工作坊登場之前，讓對科技表演藝術有興趣的青年學子能快速認識科技與表演藝術跨域創作。清華大學科技藝術研究所所長邱誌勇率先以「科技表演藝術在臺灣應用的現況與發展」為題，梳理國內科技表演藝術的發展，建構參與者對產業現況的認識，再接續探索科技藝術的各種面向；安娜琪舞蹈劇場藝術總監謝杰樺則以「理性與身體圖像——科技與創作如何共舞」，分享十多年來以科技作為創作媒介的心得，藉由過身體與技術的互動，深入研究人與人、人與科技間的哲思；持續以新技術打造對話空間並促進社會再探索的電影導演陳芯宜，透過本次《無法離開的人》中VR技術運用分享，與聽眾互動如何利用科技來說故事；新銳藝術創作者田子平則與邱誌勇展開一場屬於創作者和策展人的對話，雙方憑藉各自不同角色，討論科技藝術能如何打開觀演的新視野；兩廳院5G小組組長廖司渟代表場館，探討兩廳院如何導入數位思維，並透過技術的改良讓跨域展演更為可行。講題深入淺出，從臺灣科技表演藝術的現況，橫跨科技與舞蹈、VR電影、新媒體藝術運用的成果，並配合兩廳院在5G專網運用上累積的成果，呈現產業對於「數位場館」的各種期待與展望；為有志於表演藝術的青年引介更多景色秀異、值得探索的道路。

5G的未來是什麼？展演如何突破技術關卡？「實務工作坊」幫助藝文創作者開拓新視野

8月29日至9月1日的「5G技術應用實務工作坊」，兩廳院向業界發出邀請，歡迎所有劇場技術人員、藝術工作者、創作者，或有志於投入5G的相關人士，參加為期四天的工作坊，透過兩廳院的成果分享，一起激盪思考，產生更多元與更廣泛的交流。

幾米音樂劇《向左走向右走 心電感應版》演員測試動捕衣效果。（照片/國家兩廳院提供）

工作坊以技術建置的基礎為出發點，由資策會數位轉型研究院文化科技中心副主任劉泰利於首日上午分享兩廳院的5G專網的設計概念以及其延伸運用的成果；而增波器廠商可億隆技術總監符文華，則為與會人士介紹5G的基礎架構；下午由中華電信5G專案測試服務組組長汪致瑋、兩廳院技術管理組組長許玉蕾，分別談5G發展與未來趨勢及兩廳院所能提供的相關服務。工作坊第二日則深入技術細節，由無限映像製作副總經理林家緯談現場LIVE多機作業的運作方式，並以實際的5G轉播案例開啟討論；以燈光音響見長的浤竣技術部經理鄭為仁，則談電腦燈光控制與數位調光系統的未來發展可能性，引導與會者思考技術前沿。工作坊第三及四日則是展演領域的拓展運用示範。參加者可自行準備素材及設備進行測試的實作工作坊，呈現5G專網應用的各種可能性。