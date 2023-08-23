為推動國內大專校院朝「永續發展」邁進，教育部青年發展署攜手東海大學，舉辦「青世代的永續智造」論壇，聚集全國160所大專校院職涯輔導主管，強調永續發展青年培育，加速產官學三方交流對話，而東海大學永續職涯成果也受認可，榮獲多項大獎殊榮。

東海大學承辦這次活動，強調永續發展青年培育，加速產官學三方交流對話。(照片/東海大學提供)

教育部青年發展署於23日舉辦「青世代的永續智造」論壇，由東海大學承辦，主旨以「未來永續」為會議主軸，匯集產官學三方加速交流對話，來自全國160所大專院校職涯輔導主管參與，而東海近年來也在永續職涯輔導上扎根，成果獲全國績優職輔學校-銀等獎殊榮，這顯現了東海於學生職涯輔導的推動深獲評審的肯定。 作為中區召集學校計畫主持人，同時也是東海博雅書院長的王崇名指出，隨著 ESG 成為全球關心議題，東海以「永續發展」為大學發展核心，融入人才培育與資源整合，共同推動青年人才永續發展，而今年東海大專校院職涯輔導成果評選也獲得多項獎項肯定，博雅書院資源整合長蔡家幸榮獲-行政類銀等獎，國際經營與貿易學系副教授李怡穎榮獲-教學類銅等獎。

教育部政務次長林明裕表示，這次的會議不僅是各校之間交流的平台，更是知識分享和專業互助的場合，而透過安排議題講座和論壇，他們能更深入解了校園職涯輔導的現況，探討青年的發展趨勢與青年就業的挑戰。林明裕強調，政府注重青年未來發展，而他們也了解職涯活動對大學生的重要性，透過這活動不僅能讓大學生更了解自己、提升未來求職的志氣。林明裕進一步指出，實習不僅能累積經驗，也為未來求職打下基礎，豐富工作經歷，助力青年未來職涯。

東海大學表現亮眼，於大專校院職涯輔導成果評選獲得多項獎項肯定。(照片/東海大學提供)

東海副校長詹家昌指出，永續發展已不再陌生，如何實際付諸行動成為重點，東海五年前已明確訂定四個永續目標，目前也已融入了課程，並融合到社會大學責任之中，而東海大學也透過推動全校性職涯與實習課程、產業連結與就業媒合等，讓學生軟硬實力能夠發揮，未來他們畢業後，也能夠有能力，站上國際舞台，展現才華。詹家昌指出，東海大學在職涯輔導上有所成就，學生表現也相當亮點，由東海大學哲學系何姿瑩榮獲大專校院職涯輔導學生心得競賽-圖文類第三名。