依據經濟部的工業產品分類標準，保健食品屬食品工業類的「營養保健食品產品」項，但因已取消食字號，目前僅有衛福部公告通過的健食字號的健康食品有納入管理。日本以往僅厚生省「特定保健用食品」及「營養機能食品」可標示食品機能性，2015 年內閣官府的消費者廳公布實施《食品標示法》，特別新增「機能性表示食品」相關法規，業者只要提出的機能性及安全性科學證據支持，申請成為機能性表示食品後，即可透過食品標示提供消費者有關保健功效。

此外，保健食品的行銷與消費者推薦，日本是由食品保健指導士在藥妝店或醫療院所健康中心執行，這是因為有許多食安法規與藥食之間的衝突需有專業指導。臺灣並無此制度，且無任何管理以致百家爭鳴，亂象叢生。

臺灣輔助醫學醫學會號召各公協會與人民團體，於 7 月 23 日通過國發會連署平台「輔助療法健康指導技術士暨健康中心成立聯盟」的連署門檻，已獲各部會陸續回應後續「健康指導士施行暨閒置校舍活化特管辦法」的推動。其中輔助療法健康指導士包括「食品保健指導士」，主要協助從事保健食品生產、銷售或消費者諮詢人員，也包括醫生、牙醫、獸醫、藥劑師、營養師和護士、助產士、臨床實驗室技術員等在接受 30 學分授課後考照。目前臺灣輔助醫學醫學會已委由學者專家設計課程，建立考訓用體系，預期可改善保健食品誇大或濫用亂象，並提高推薦人員的專業形象與尊嚴。