社群媒體盛行，即時性與互動模式影響大眾日常深遠，如何培育正確經營與素養觀念備受重視，世新大學攜手台塑企業肩負起此一社會責任，舉辦「2023社群媒體與播報培訓營」，22日開幕式上，由世新大學校長陳清河與台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總經理黃溢銓，為33名經過遴選進入營隊的高中生們獻上祝福與關懷，期許藉由4天3夜的專業課程與實地採訪，成為善用數位工具、關心時事、富有公民精神的新時代媒體種子人才。

2023社群媒體與播報培訓營學員抽取專屬新聞議題，將深入六輕園區實地採訪。（照片/世新大學提供）

獲得熱烈回響的「2023社群媒體與播報培訓營」，由世新大學與台塑企業合作舉辦，規劃世新大學新聞學系與口語傳播暨社群媒體學系的專業師資、課程及設備，並由兩系20名優秀學生隊輔帶領，前往台塑企業麥寮六輕園區採訪，結合園區內的企業減碳路徑及循環經濟為主軸，以短文案寫作及短影音創作等方式，挖掘國內石化工業發展、運作過程、公益關懷、環境友善作法及在地故事，介紹給社會大眾。

世新新聞系明星教師陳秀鳳為營隊學員講授新聞採寫與影像拍攝技巧。（照片/世新大學提供）

台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總經理黃溢銓於開幕式致詞。（照片/世新大學提供）

暑假期間已走訪六輕園區的世新大學校長陳清河表示，台塑企業的優質管理與友善環境的投入，讓他印象深刻，從自我改善再擴展至周邊鄰里，包括輔導在地農漁業的栽培養殖方式，生產哈密瓜、小黃瓜、文蛤及黃金蝦，提升當地物產經濟價值，相信會讓營隊學員帶回充實的採訪內容與生命故事，製作出精彩的報導，經由社群的擴散影響社會大眾。陳清河也特別恭喜33位入選學員，這次營隊新聞系與口傳系投入很多心思，不僅能使用世新頂尖的教學設備、優秀的師資課程，也邀請了業界校友與師資，期許能開啟這群年輕人對新聞採寫編播、社群媒體經營的熱忱。

世新大學校長陳清河期許此次營隊為社會培育社群媒體與播報種子人才。（照片/世新大學提供）

從規劃期間就對此次合作高度期待，台塑企業總管理處安全衛生環保中心副總經理黃溢銓表示，世新大學是培育優質新聞媒體人才的搖籃，對於培育營隊的辦理也是非常好的合作夥伴。而台塑企業非常重視環保、工安跟社會關懷等議題，以前認為「做得好是應該的」，但發現年輕學子對這部分的認識比較少，所以這幾年積極舉辦相關營隊，帶高中生、大學生進入園區，除了學習傳播專業，也能同時培養環境友善的觀念與知識，期待今年世新營隊的學員都能收穫滿滿。

營隊學員邱奕誠分享，因為從事媒體工作的媽媽推薦，所以來參加世新大學舉辦的媒體營，也能藉此了解媽媽的工作內容，以及升大學的目標。營隊學員陳宣邑則說，最期待學習後製跟剪輯，現場才了解也會進棚試播，讓她很驚喜，因為沒想過有機會能走到螢幕前。2023社群媒體與播報培訓營首日，為學員安排了世新新聞系明星教師陳秀鳳的「新聞採寫與影像拍攝技巧」，以及蝦皮購物千萬營收品牌講師暨墨樊創顧執行長Harry Lin「社群媒體經營及社群文案寫作」的課程，透過專業學習先行，再前進採訪現場，以掌握新聞專題製作知識、社群媒體運用認知等基礎素養，結合後續課程與實作，學員們將在成果發表會上展現所掌握的新媒體趨勢與技能。