夢想淘心室8月23日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到士興國際集團董事長-黃毓鵬。近期環境永續議題熱度很高，傳統與新興企業該如何共迎ESG永續未來?隨世界潮流與環保意識抬頭，士興國際為精緻化兩岸廠辦設計與施工，持續研究綠建築概念，投入材板圍護的產品研究、發展製程與設計，廣泛使用再生能源和材料，積極鼓勵員工發展長才與內部創業，期盼未來上市之際，朝世界品牌之路邁進。

黃毓鵬表示他和逢甲大學的三位同學一起創業，加上自己號稱逢甲F4，四位優勢互補才有今天的局面，經由他之手所建的廠房就有將近千家以上，有著近三十年的經驗以及二十幾家的分公司。黃董認為不可以偷工減料，秉持不該在材料上面省錢，人一生就買一棟房子，我們就該腳踏實地的蓋好房子，他並建議計畫蓋廠房的公司一開始就要有綠建築的概念，在推動環保的同時，這也是一個很大的商機，許多品牌非常看重這一塊。

自喻像火鍋的黃毓鵬，喜歡把時間用於陪伴家人，大家都睡了他才專心思考與工作，因而習慣凌晨三點才睡覺。像與許多成功的企業負責人一樣「要砍樹之前會提早4到6小時磨斧頭」凡事要充足準備。他在節目中同時分享一句工程界常用的用語《放樣》是指在工程建設的施工階段開始時，將所要建設的建築物或構築物的平面位置和高程按照圖紙上的要求標定到實地的一項測量工作。想了解工程界的內幕與趨勢嗎？歡迎收聽今天的【曉宇宙】節目。

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