臺南市登革熱疫情嚴峻，開學在即，教育局與學校為做好各項防疫整備工作，特訂定8月23、24日為「全市校園防疫清潔日」。教育局長鄭新輝今(23)日親自前往永康區學校實地抽查，確保學校各項防疫工作就位，提供師生乾淨安全的學習環境，並代表黃市長感謝所有老師與志工的辛勞。

黃偉哲市長表示，學校即將於8月30日開學，為避免開學後登革熱疫情蔓延至校園中，特別指示教育局積極督導各校於開學前動員校內人力落實「巡、倒、清、刷」，完成校園環境清理消毒、防疫物資整備、落實師生健康關懷等各項防疫工作，務求徹底清除學校孳生源，保護師生健康。

教育局長鄭新輝今(23)日親自前往永康區學校實地抽查，確保學校各項防疫工作就位。(照片/臺南市政府教育局提供)

教育局鄭新輝局長表示，為迎接開學預作準備，教育局於8月18日召開「教育局登革熱疫情應變工作小組第3次會議」，並邀集學校代表共同制定各項防疫措施。另為避免開學後登革熱疫情於校園內擴散，特別訂定8月23、24日為全市校園防疫清潔日。教育局也安排各駐區督學及科室主管分配責任區學校，於8月28日以前督導所有學校完成孳清工作，確保各項防疫工作確實到位。鄭局長同時感謝所有師長、志工及學生，共同協力清理校園，用安全宜人的學習環境迎接新學期。

教育局表示，開學後將持續加強校園孳清稽查密度，已完成稽查督導小組規劃，由各駐區督學會同各科室同仁每週定期巡檢稽查，確保學校各項防疫工作落實。登革熱防疫需要維持好的環境衛生習慣，沒有孳生源就沒有病媒蚊，教育局籲請民眾一起配合，如果到校運動請勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄，同時也不要隨意將個人物品堆置於學校周邊，以減少病媒蚊孳生環境，此外也請家長配合落實家戶環境孳清，共同守護家園、校園與社區環境的安全。