第二屆「想藝饗餐服大賽」在醒吾科大熱鬧登場，今年擴大舉辦，來自全台共有272位各階層選手角逐冠軍，總獎金高達140萬元。饗賓餐旅堅信把同仁當作伙伴對待，把產品當作品，把料理及服務做到最好。
這次比賽評審除了饗賓餐旅陳毅航總經理、總督導簡輝進、總監陳涵菁，更邀請前亞都麗緻天香樓米其林一星主廚楊光宗來擔任評審委員，希望能評選出口味、刀工及擺盤最佳的料理冠軍，以及儀態佳、主動積極且具有服務熱忱，最能展現出「以客為尊」精神的最佳餐服人員。
陳毅航表示，「想藝饗餐服大賽」主要是想重新燃起廚師的靈魂及提升餐服的品質，發揮自己對料理創新的熱情。這次廚藝大賽非常重要的是精神，把產品當作品，每個品牌都是重要的作品，把料理及服務做到最好。
「想藝饗餐服大賽」連續四天舉行，由於這已經是醒吾科大第二次協助饗賓餐旅舉辦「想藝饗餐服大賽」，餐旅系的學生們在指導老師們的帶領下，全程參與前期規劃到實際現場執行，醒吾科大餐旅系教授譚得祥表示，透過與業界合作舉辦活動，可以讓學生們從中觀摩參賽者的廚藝及外場服務禮儀，有助吸取實務經驗與職場接軌。
饗賓餐旅集團由知名老牌福利川菜體系轉型創設，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利麻辣鍋、朵頤及饗A Joy等多家品牌，希望能透過饗賓餐旅的努力，讓台灣的餐飲服務業向上提升，脫離餐旅業低薪的困境。
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