第二屆「想藝饗餐服大賽」在醒吾科大熱鬧登場，今年擴大舉辦，來自全台共有272位各階層選手角逐冠軍，總獎金高達140萬元。饗賓餐旅堅信把同仁當作伙伴對待，把產品當作品，把料理及服務做到最好。

醒吾科大餐旅管理系老師譚得祥(前排左)，為參賽者講解比賽規則並歡迎饗賓夥伴來醒吾科大舉辦這次的比賽，希望大家都能展現創意菜色。(照片/醒悟科技大學提供)

這次比賽評審除了饗賓餐旅陳毅航總經理、總督導簡輝進、總監陳涵菁，更邀請前亞都麗緻天香樓米其林一星主廚楊光宗來擔任評審委員，希望能評選出口味、刀工及擺盤最佳的料理冠軍，以及儀態佳、主動積極且具有服務熱忱，最能展現出「以客為尊」精神的最佳餐服人員。

餐服人員說明事件發生時的處理方式，評審依服務人員的口條、儀態及應變能力進行評分。(照片/醒悟科技大學提供)

參賽者聚精會神依照神秘箱指定食材設計創意料理，並規劃料理擺盤，還得限時完成冷盤及熱菜。(照片/醒悟科技大學提供)

陳毅航表示，「想藝饗餐服大賽」主要是想重新燃起廚師的靈魂及提升餐服的品質，發揮自己對料理創新的熱情。這次廚藝大賽非常重要的是精神，把產品當作品，每個品牌都是重要的作品，把料理及服務做到最好。

總監陳涵菁(左起)、總經理陳毅航、前亞都麗緻天香樓米其林一星主廚楊光宗及總督導簡輝進擔任評審委員，希望能評選出口味、刀工及擺盤最佳的料理冠軍。(照片/醒悟科技大學提供)

「想藝饗餐服大賽」連續四天舉行，由於這已經是醒吾科大第二次協助饗賓餐旅舉辦「想藝饗餐服大賽」，餐旅系的學生們在指導老師們的帶領下，全程參與前期規劃到實際現場執行，醒吾科大餐旅系教授譚得祥表示，透過與業界合作舉辦活動，可以讓學生們從中觀摩參賽者的廚藝及外場服務禮儀，有助吸取實務經驗與職場接軌。

醒吾科大餐旅系同學有條不紊的協助參賽者及準備食材，讓比賽活動進行非常順暢。(照片/醒悟科技大學提供)

饗賓餐旅集團由知名老牌福利川菜體系轉型創設，目前旗下共有饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠、小福利麻辣鍋、朵頤及饗A Joy等多家品牌，希望能透過饗賓餐旅的努力，讓台灣的餐飲服務業向上提升，脫離餐旅業低薪的困境。