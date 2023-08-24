2023「世界客家博覽會」在桃園盛大開展，為期66天的展期，以各種媒介、方式，呈現臺灣與世界客家文化。龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，由系上梁朝棟老師指導，支援博覽會會展中心客家電視館內的「Open Studio」虛擬攝影棚，提供參觀民眾進行主播體驗。

今年世界客家博覽會期間，客家電視台負責展區中的客家電視館，並在館內建置「Open Studio」虛擬攝影棚，提供參觀民眾主播體驗。「Open Studio」虛擬棚不僅用於展示，還會製作10至15分鐘的網路節目，介紹有關本屆世界客家博覽會的客家人事物等活動。

龍華文創系學生團隊在「Open Studio」展現數位影視內容製播的專業實力。(照片/龍華科大提供)

客家電視台透過龍華科大文創系梁朝棟老師協助推薦董玟欣、符瑜庭、朱宸褕、邱珮淇、林岑俞、張念玲及王興安等7位優秀學生，共同推展「Open Studio」活動。文創系學子在「Open Studio」執行內容包括每日主播體驗活動，讓參觀博覽會民眾從新聞片頭、播報、播放SOT、主播結尾等各階段，實際體驗主播播報新聞的流程。體驗活動由同學們進行導播機、攝影機、字幕機等設備的實際操作，客家電視台則提供專業技術指導。

參觀世界客家博覽會民眾可在「Open Studio」實際體驗主播播報新聞流程。(照片/龍華科大提供)

另外，「Open Studio」每週製播一次15分鐘談話型網路節目，主要內容是訪談世界客家博覽會展出單位，探討客家相關議題。從節目企劃、腳本撰寫、來賓邀約、節目拍攝等，都是由同學實際參與企畫與執行。同學們特別珍惜這麼難得的產學合作機會，先期並經過完整教育訓練，於8月初開展前順利完成媒體壓力測試後，在世界客家博覽會場展現數位影視內容製播專業實力，優異表現深獲好評。

文創系主任黃苾芬表示，「學用合一」一直是龍華科大所強調的重點，經由產學合作，學生將大三剛學過的「攝影棚實務」課程運用在專業實務中，本次客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過主播台展示客家社會力對人類社會的貢獻及其未來性，並彰顯客家文化對人類文明的積極意義。黃苾芬指出，文創系將持續培育更多優質創新人才，讓龍華學子可與產業無縫接軌，畢業即就業，成為未來社會最夯人才。