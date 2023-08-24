疫後沉寂多時的觀光產業，迎來了新一波的蓬勃發展，觀光人才的需求量倍增，看準產業的復甦，義联集團旗下觀光與教育的兩大事體，在去年便超前部署，由義守大學與高雄萬豪酒店共同簽訂「產學策略聯盟合約」，培育觀光產業菁英；今年，雙強再聯手深化合作升級為2.0版的「菁英計畫」，高雄萬豪酒店由人力資源部協理王雪如、經理陳怡芳等人並前進義大校園與學子面對面說明菁英計畫內容。

過去曾在萬豪酒店實習的餐旅系學生范芷翹(左一)與麥家昌(右二)，很感謝學校與萬豪提供完善的學習平台，讓學子就學期間提早熟悉未來工作的樣貌。(照片來源/義守大學提供)

義守大學「觀光餐旅學院」與高雄萬豪酒店合作的菁英計畫，採用雙導師制度，雙方各有一位輔導老師指導學生於參與計畫期間的實務學習，讓學生在校內學習專業知識、在業界參與實務工作；實習期間若表現良好，畢業後任職高雄萬豪酒店時將併計實習期間的年資，亦即學生在學期間能比照正職員工累積年資，無論是專業的培養，還是工作權益的保障，學生都是最直接的受惠者。菁英計畫目的是期望學生於就學期間能與產業密切連結，一方面及早熟悉未來職場樣貌，另一方面讓產業提前培訓未來員工。

已經從高雄萬豪酒店結束實習的餐旅管理學系的范芷翹表示，經過實習的洗鍊，原本畏懼陌生人的她，變成積極主動的餐旅人員。同樣在高雄萬豪酒店實習的餐旅系學生麥家昌，非常感謝學校與高雄萬豪酒店能提供學習平台，讓他在實習過程中學到在組織如何分工合作的重要。今年六月畢業的運動科技與休閒管理學系學生鄭棨旺說，透過業界主管來到校園分享工作內容與薪資條件，加上學校所屬集團擁有多元的觀光休閒事業體，義大畢業生享有優先錄用的優勢，對準備進入職場的社會新鮮人來說，是一劑強大的強心針。

義守大學所屬義联集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，提供學子豐富的實習管道與就業機會。(照片來源/義守大學提供)

觀餐學院院長趙仁方表示，義联集團所屬的高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大世界購物廣場、義大遊樂世界等休閒事業體，正好提供觀餐學院餐旅系、運休系、觀光系與廚藝系，與產業接軌的豐沛資源，學校與產業全方位的資源整合，讓義大觀餐學院的學子贏在起跑點上。從大學的第一哩路開始到畢業後的投入職場，義守大學一條龍式的教研養分，打破學術與產業的籓籬，全力投入茁壯每位觀光產業界的新星。