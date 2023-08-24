創立於1926年的名城大學是日本首屈一指的文理型綜合大學日前由田中教授與村松教授帶領多位名城大學學生來學校交流參訪。名城大學目前也是真理大學的姊妹校之一，每年真理大學都有多位同學獲得教育部"學海飛颺"計畫的補助，前往名城進行一學期或一學年的短期交換。同時，名城大學每年也有師生前往真理進行學習交流。真大至名城交換的學生除了選修課程，且不須在日本繳交學費，所修之相關課程可在回台後依規定進行學分抵免。

名城大學經營學部副教授田中武憲（左二）、松村惠子教授（左三）、真理大學教務長林志斌（右三）、真理大學國際事務中心主任陳雅齡（右二）、真理大學國貿系主任林冠汝（右一）合影。（照片/真理大學提供）

名城大學位於日本愛知縣，該校有三位諾貝爾獎得主，十多年來都是真理大學最友好的姊妹校之一，雙方人員互訪交流密切。然而疫情影響使雙方的實體交流中斷三年，但期間兩校也常以視訊會議的方式進行交流合作。自2022年10月我國解除邊境管制後，兩校開始積極籌畫實體互訪一事，因此促成今年的拜訪一事。真理大學陳奇銘校長為歡迎名城大學的到訪，特別設宴款待田中教授與村松教授師生一行人。隔日，真大國際企業與貿易學系主任林冠汝也以日語發表專題演講，企管系粱憲政老師也透過林冠汝主任的翻譯下進行講座交流，與會者對於演講中的台美經貿議題提出許多想法，講演過程十分順利。演講結束後，該校國際事務中心陳雅齡主任與何明鴻專員帶領參訪團一行人進行深度台灣文化之旅。

陳雅齡主任表示，真大國際中心的華語課程可以協助境外生語言的障礙，藉此提高境外生學習的成效，因此希望繼續拓展姊妹校的數量實現真大學生海外求學的夢想。參訪過程中，名城大學的師生也對真大美麗的校園與淡水小鎮的樸實無華深感滿意，他們紛紛表示要找機會再來台灣深度旅遊。

感謝名城大學疫情後的首訪，真理大學承諾籌備11月組團回訪該校，除了解真理大學同學在名城的學習現況外，也將對兩校課程的設計進行經驗分享，同時藉由交流尋找兩方課程實體與線上課程合作的可能性。