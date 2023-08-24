8月23日由教育部青年發展署辦理「112年全國大專校院職涯輔導主管會議」並進行「大專校院職涯輔導成果評選」及「大專校院職涯輔導學生心得競賽」頒獎儀式，南華大學榮獲績優職輔學校組「銅等獎」、林辰璋副校長兼產學合作及職涯輔導處處長獲得傑出職輔人員組行政類「銀等獎」；企業管理學系大四生張守宗獲得圖文類評審獎，足見該校在學生的職涯輔導上成效極佳，深獲肯定。

企業管理學系大四生張守宗獲得圖文類評審獎。（照片/南華大學提供）

南華大學為提升學生的競爭力及就業力，於104學年度整合產學合作、創新育成、職涯及校友服務與實習就業輔導，成立一級專責單位「產學合作及職涯輔導處」，提供四年一貫職涯輔導機制，由副校長林辰璋兼任處長，整合連結校內外資源，提升組織效率，落實學生職涯發展輔導。

南華大學獲績優職輔學校「銅等獎」，副校長林辰璋（左二）代表學校出席接受表揚。（照片/南華大學提供）

教育部青年發展署辦理「112年大專校院職涯輔導成果評選」，從全國各大專校院中，針對職涯輔導推動工作之質與、效、推廣性評選出績優輔導學校，並針對持續從事職涯輔導工作達2年以上之職輔單位人員、系所教師、職涯導師，評選出傑出職輔人員。南華大學透過職涯輔導機制，協助學生瞭解真實自我、激發潛能、實現成功理想，讓學生在學習過程中可隨時掌握職場需求與脈動，以利自我調整各項專業知識和學習需求，有助於完成個人的職涯規劃、逐夢踏實。

南華大學更推動「自我探索職涯定位」、「多元學習歷程檔案」、「志工服務社會實踐」、「跨域講座職能養成」、「就業學程歷練實務」、「專業證照創造優勢」、「產學合作開拓實習」、「創新創業精進實作」、「就業媒合接軌職場」及「學習加值扶助措施」等10大職涯輔導措施，藉以發掘學生的潛能，成就職涯軟實力、跨域學習力與就業實戰力。畢業生就業表現亮眼，就業率達94.32%，雇主滿意度達89.17%，彰顯該校培育人才的成效。其中企業管理學系大四生張守宗，運用學校的職涯輔導資源不僅考取專業證照，亦透過創新創業工作坊的學習提升相關專業技能，並組隊參加大專院校實戰平台的競賽。此次，更獲推薦參加職涯輔導學生心得競賽，榮獲圖文類評審獎。該校能獲得「績優職輔學校」及「傑出職輔人員」之殊榮可說是實至名歸。

副校長林辰璋率產職處職涯及校友服務中心陳怡汝主任(左)及企業管理學系大四生張守宗(右)出席頒獎典禮。（照片/南華大學提供）

南華大學副校長林辰璋表示，為落實學用合一，特邀業師協同教學，於校內建置100多個實作場域，更與1,118家機構簽訂實習合作、623家企業簽訂產學合作。每年至少開設35場免費證照輔導課程，協助學生考取證照，增加就業競爭力，並鼓勵各系透過實習或職場體驗課程，讓學生學以致用，瞭解職場動態與文化，畢業即能就業。此外，更整合原有各類課程及講座活動，開設「就業力職能培育跨領域學分學程」，包含核心職能養成、企業人文與創新創業、創客實作及職場體驗與見習等四大課程，以因應學生跨領域多元學習的需求，並增進職場實務力。

林辰璋副校長認為，獲得傑出職輔人員獎項是團隊共同努力的成果，榮耀歸功於學校。每位學生都擁有獨特的價值和潛力，學校的職涯輔導機制就是要幫助學生發現自己的才華，引導他們找到適合自己的發展方向，在職場上發光發熱。