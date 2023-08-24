【逃出絕命鎮】製作團隊，大膽揭露印度傳說惡鬼作品【印咒：畢舍遮】是移民美國的印度裔導演比沙爾杜塔（Bishal Dutta）執導與編寫的首部電影長片。他從四歲開始，便在原生家庭的印度文化，以及移民後的美國文化下成長，讓他在這段成長過程之中，透過大量觀賞美式恐怖電影，試圖幫助自己理解並建構出身為「美國人」應有的模樣，同時也從中帶入印度文化的想像。他對此回憶：「很多社會教育，都是我從美國恐怖片中看來的。我總會想像如果在艾米蒂島碰到大白鯊時、在佛萊迪克魯格（Freddy Krueger）潛入青少年夢境時、當傑克托倫斯（Jack Torrance）在俯瞰如迷宮般的大廳中追趕著兒子時，像我這樣的家庭會做些什麼？」他將感受到的雙重身份認同，以及在他成長過程中佔有一席之地的恐怖片結合，進而構思出這部長片之作。

印咒：畢舍遮 劇中照。(照片/采昌國際多媒體提供)

導演汲取爺爺親身體驗過的真實鬼故事，透過空罐為電影開啟序幕，並研究大量印度宗教文本與藝術文化，最終決定使用仇恨、孤獨與憤怒化身的印度傳說惡鬼「畢舍遮」作為劇情主軸。也因為文化與成長上的經歷，他希望透過本片描繪青少年在處理自身認同，而以孤獨、負面情緒與不安全感為食的畢舍遮，便更加完美地與這個想法契合。除了個人經驗之外，他也將親朋好友的高中故事融入其中，導演對此補充：「這部電影講述我們對自己的感受，以及內心的不安全感，還有想要融入人們的渴望。」

印咒：畢舍遮 劇中照。(照片/采昌國際多媒體提供)

本片不僅由慧眼獨具的【寄生上流】北美發行公司「Neon」發行，幕後團隊更是一時之選，曾參與【逃出絕命鎮】（Get Out）的製作人尚馬克奇特里克（Sean McKittrick）和雷蒙曼斯夫德（Raymond Mansfield）從開發初期便加入，讓本片的核心概念與情感，隨著故事的發展更加具體。為了追求真實效果與質感，劇組也找來曾設計過【星際爭霸戰】（Star Trek）當中「博格女王」（Borg Queen）的怪物設計師，創造出負面感滿溢，並符合空間感和物理定律的真實惡鬼。本片也在2023年的SXSW西南偏南影展放映，為觀眾帶來恐懼新體驗，一舉榮獲「觀眾票選獎」高度肯定，可說是繼【薩滿】（The Medium）、【宿怨】（Hereditary）之後，又一毛骨悚然懼作！