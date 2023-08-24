由教育部青年發展署主辦的「第20屆智慧鐵人創意競賽─決賽暨國際邀請賽」，於世新大學圓滿落幕，經過72小時不間斷的強力挑戰，由大安高工電機科組成的「Spark Of Creativity」榮獲技職組亞軍、大安高工資訊科組成的「我想去比決賽」獲技職組季軍及大安高工資訊科組成的「阿根廷冠軍萬歲」獲得第六名。

今年共有國內524隊、3,144名高中職學生報名參加，在歷經半年多來的初賽及複賽，最終篩選出24支國內隊伍，與來自越南、印尼、泰國、馬來西亞、韓國、日本、香港、奧地利、帛琉、智利的國際隊伍共同晉級決賽。

決賽中勇奪亞軍的電機科隊伍「Spark Of Creativity」，該隊在校內彈性課程接觸比賽資訊，引發興趣，故組隊報名參賽，憑藉著團隊合作與創意思考，在決賽中榮獲亞軍。資訊科隊伍「我想去比決賽」，從去年高一開始參賽，參加兩場初賽，可惜沒有晉級到複賽，帶著去年的參賽經驗，今年捲土重來，再加上一名師大附中的同學，一路從初賽到複賽都有不錯的成績，最終拿下好成績。技職組第六名的資訊科「阿根廷冠軍萬歲」隊，是由五名資訊科學生與一名建國中學的學生跨校組成，從初賽起發揮各自專長，最終也創佳績。

大安高工教務處規劃彈性課程，實習處支援複賽、決賽所需材料，賴映伶老師設計課程內容、培訓參賽選手，並帶領學生利用彈性課程及課後時間練習。一開始參與初賽的隊伍眾多，包含圖傳科、建築科、資訊科與電機科一共16隊，其中5隊晉級複賽，最後3隊晉級決賽，參賽學生皆十分優秀，甚至集結不同科別、學校，組成跨專長領域隊伍。賽程過後，更有許多參賽學生表示：團隊合作碰撞出思考火花的過程十分難忘，過去每一次練習和參賽的經驗，都將成為未來參與智慧鐵人競賽的養分，會保持再接再厲的進取精神。

大安高工資訊科組成的「我想去比決賽」獲技職組季軍。(照片/大安高工提供)

教育部自93年開始辦理智慧鐵人創意競賽，迄今已累計達13萬人參賽，競賽理念之一是「未來不是一個單打獨鬥的世界，必須靠團隊合作解決問題」，故參賽者需融合人文、科技的多元知識，與不同專長的人溝通合作，在有限的時間與資源下，發揮創造合作團隊力。大安高工在楊益強校長的鼓勵支持下，會持續推廣競賽，未來以不同科別組隊為目標，讓每位學生更能發揮自己專業，互相交流。