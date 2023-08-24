被譽為台灣電子電機相關系所奧斯卡金像獎的旺宏金矽獎，日前舉行第23屆頒獎典禮，臺科大電子工程系教授林淵翔率領研究團隊陳子麒、朱可晴、黃彥龍、吳昱辰同學以作品「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」獲得評審青睞，順利抱回應用組評審團銀獎及20萬元獎金。

臺灣科技大學團隊以「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」作品抱回評審團銀獎。（照片/旺宏金矽獎主辦單位提供）

隊長陳子麒表示，現今有許多運動科技輔助訓練的設備，但很少有人專門研發羽球撿球機，因此他們就設計出一款結合撿球、羽球檢驗及篩選、手機遠端操控以及拖地四大功能於一體的「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，節省撿球的時間，有效提高使用者的訓練效率和便利性。目前就讀人工智慧跨域科技研究所的陳子麒分享，實驗室學長姐曾經做過物聯網羽球發球機，因此在指導教授林淵翔老師的鼓勵下，決定以羽毛球撿球機作為參賽主題，本次獲獎後也讓他們信心大增，期望未來有機會可以將發球機與撿球機二者串聯結合，讓羽球訓練更加智慧便利。

左起吳昱辰、黃彥龍、朱可晴、陳子麒、指導教授林淵翔團隊合照。

撿球機整合機構設計、電路板設計、程式設計和AI演算法開發等多項技術，他們日以繼夜將原型機「從無到有」開發出來的期間也遇到許多瓶頸。林淵翔教授表示，期間的挫折與辛苦甚至使同學一度想打退堂鼓，但他們透過團隊溝通、合力克服許多困難，在不斷地解決和嘗試中將作品持續改良精進。陳子麒笑說，決賽前還有隊員3天沒回家，就為了將撿球機做到最完美，這樣的努力也令他們收穫最甜美的果實。

旺宏金矽獎舉辦23年來累積超過五千支隊伍、逾一萬八千名大學院校師生曾投入這項競賽。（照片/旺宏金矽獎主辦單位提供）

林淵翔教授指出，金矽獎作品必須要具有創新性、完整性和實用性，並有良好的簡報技巧和數據分析才能脫穎而出。能夠參與並得獎，對學生而言是非常好的訓練過程，「這是同學們不斷努力的成果，我以他們為榮。」林淵翔教授也鼓勵學生參與相關競賽，在短時間內透過團隊合作、從做中學，完成一個人需要花很長時間還不一定能完成的事。陳子麒也謙虛引言「只要有心，都可以成功」勉勵學弟妹，只要有創新思維，積極累積經驗，並且多訓練口語表達能力，就能在賽場上將作品的優點凸顯出來，為團隊與作品加分。

由旺宏電子主辦的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」，是台灣規模最大、歷史最悠久的半導體領域學生競賽，今年有共35所大專院校、284支團隊報名、有近千位師生參與，參賽的作品主題豐富多元，涵蓋智慧醫療、AI、第三類半導體等領域。