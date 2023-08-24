南華大學文化創意事業管理學系執行長林倫全與台灣城鄉藝農實踐協會主理人林建叡，日前於台南的大崎村落創藝基地共同簽署產學合作協定書。雙方將就學生實習場域、地方創生教育合作及輔導、學術與產業資訊交流…等項目，系統性的讓學生能夠在求學階段即能深度的在場域中體驗及學習。

獲得文化部社區營造青年個人行動獎及公共建築景觀類建築園冶獎的林建叡與太太羅婉慈曾是台南藝術大學建築所的學生，指導老師所指導的畢業專題就是改造當時大崎村廢棄的中山堂。畢業專題完成後，從2017年起一步一步地持續用心打造，將居民僅有兩百人的小村落設置投石車、套圈圈、跳房子等童玩設計散落在村子各處，結合成一系列的闖關遊戲，將藝術創意作為核心把這些空間串連起來成為創藝基地。

雙方交流時，林建叡細說這幾年進行村落改造時與村民協商、爭取經費、行銷農產品的歷程並表示，進行地方創生工程最重要的觀念是設計及執行時不能只有滿腔熱血，必須要有「我是在做一門好生意，要做到你好我好社區好」的認知。商業思維在有些人的角度看起來好像挺功利的，但是只有為地方創造經濟基礎，才能夠面對及處理現實的社區生存問題。

林倫全與林建叡深談為地方創造經濟基礎之必要。（照片/南華大學提供）

南華大學文化創意事業管理學系執行長林倫全指出，地方創生是國家發展的重要動能之一，而南華文創系師生在近年來透過各種計畫的執行以及與社區組織的合作，完成許多文創專案活動。此次雙方簽署產學合作，希望能讓更多學生瞭解地方創生的核心精神，將所學的管理、文化及傳播等技能，應用在大崎村落創藝基地，並且透過職場體驗累積實務經驗，強化專業能力也提升競爭力。更期許未來與大崎村落創藝基地的合作，不僅攜手共同培育優秀的文創人才，亦能強化地方創生量能，為地方注入產業發展動能，帶動大崎村落的發展。