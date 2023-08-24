臺北育達高中於近期開設了暑期教師專業研習，期盼藉由一系列的活動，在暑期尾聲可讓校園生活盡快步入軌道，大家一起迎向新學期的挑戰！面對日新月異的教育潮流與趨勢，臺北育達中將持續深耕技職教育，全力發展國際教育，並期盼大家交流共享，方能求新求變，締造亮眼辦學績效。而為提升教師專業知能促進學生有效學習，教務處行政團隊舉辦「暑期教師專業研習」，提供各職群教師體驗更加多元豐富的專業領域課程，並透過課程施行，可將習得新知應用於教學中，創造更棒的學習內容與教學環境。

講師於台上分享。（照片/臺北育達高中提供）

針對餐飲管理科及觀光事業科，臺北育達高中與醒吾科技大學合作，規劃了「國際美食趨勢概念研習」、「美食實作研討」、「科技餐飲發展趨勢研習」等課程，由醒吾科技大學餐旅管理系的許燕斌系主任、王聰明老師、朱俊松老師擔任講師。觀光事業科巫㺰瑤科主任表示：「當天的課程內容突破了過往的既定思維，創意有無限的可能性！」

以多媒體設計科為主的設計群資訊科技領域，結合新創設之新媒體影視設計實驗班教學內容，開設「新媒體-棚內錄影後製」、「新媒體趨勢探討」，由醒吾科技大學餐新媒體傳播系林添勝主任主講，讓教育與人才培育可以與時俱進。多媒體設計科黃柏諴科主任表示：「XR 包含擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）。儘管三種『實境』都擁有共通的功能與需求，但每一種都有不同的目的與個別的技術重點，讓大家學習到不少新鮮事！」

與醒吾科技大學合作，針對餐飲管理科及觀光事業科規劃課程。（照片/臺北育達高中提供）

至於家政群及藝術群方面，眾教師們則來到臺北知名舞蹈教室—iDance Studio，於陳沛妤老師及蔡柏緯老師的引領下，一起探討「韓流來襲-美術造型探討」、「MV 拍攝與燈光後製」，體驗臺灣表演藝術之美。而下午的課程，對準時尚造型科、表演藝術科不同的學習主題、職群特性，分別由臺北城市科技大學王麗芬老師、楊聖緯老師，帶來「紙黏土技法—器皿製作」、「新媒體未來趨勢趨勢探討」，讓教學可以不斷精進創新。

「紙黏土技法—器皿製作」課程。（照片/臺北育達高中提供）

教務處劉沛晴主任表示，本校於每年暑假期間均會固定舉辦暑期教師研習活動，目的係為協助各職群教師們在忙於教學及處理班級事務之餘，仍可藉由學校精心規劃的培訓課程，持續精進大家於自身專業領域的知能，讓教學可以不斷創新。而受惠於國內疫情全面解禁，今年度的教師研習，我們特別安排教學團隊同仁前進各所優質科技大學及知名企業，採用移地研習的方式，於強化產業與科技大學的資源鏈結的同時，更能讓教學內容及方法貼近學生之生活及需求，並實踐教學活化之目的，及未來教學情境極有助益，超實用的課程內容，也讓老師們大讚：「本次研習課程既豐富又相當受用、收穫良多！」