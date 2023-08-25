全國第一個高中籌辦「財務金融學程」的林園高中，今年暑假課程滿周歲，112學年起將招收第二年班級，111學年選修學生35人即將進入高二，高雄科技大學財務管理系協助林園高中規劃暑期營隊，並與高雄科技大學跨領域智慧金融研究發展中心與綠點金融科技股份有限公司共同協辦，幫助同學驗收一年來的學習，並且為接下來的高二課程做暖身。高科大財管系主任蘇玄啟表示，根據系上近年協助高雄高商、台南高商、嘉義高商、彰化高商、台中家商等校導入高教資源的操作成果來看，這套初級的引導模式對高中同學應該是有成效，並且能夠獲得初步的成果。

林園高中校長黃碧惠說，為了幫助學生找出特色，林園高中除了結合在地產業辦理石化科學專班、開設雙語實驗班外，經過評估未來人才需求後，朝向財金方向規劃特色課程，也獲得地區立委林岱樺支持，最終媒合到金融法制暨犯罪防制中心贊助經費，成為全國第一所辦理財務金融學程的高中，並且就近鏈結中山大學財管系副教授鄭義、高科大財管系副教授蘇玄啟協助規劃課程架構。第一屆在111學年篩選錄取了35名學生，112學年將比照辦理，也規劃在較高年級時補助學生企業參訪甚至出國參訪。今年利用暑假舉辦一週的營隊，幫助同學銜接第二年的課。

蘇玄啟指出，金融領域的教育對於高中規劃特色課程而言仍稍嫌廣泛，因此在課程特色的設計上，最後決定結合產業發展趨勢，以金融科技為發展主軸。「知識的建立到身體力行其實是一個漫長的過程」，蘇玄啟說，「高中職非常需要高教端的教學資源，來加強跨域學習的發展」，所以高中三年的課程設計，雖然僅能灌輸初淺的財務觀念，但同學卻能在課程中累積出一個小小的作品，除了結業證書之外，是一個「可以一直回頭檢視、再優化的作品」。以林園高中設計的課程為例，蘇玄啟除了提供自有的伺服器資源讓學生雲端存放自己開發的小程式，更引進綠點金融科技股份有限公司的財富診斷系統，將簡單、易懂的財務觀念堆疊為小小的實作作品，學生未來能將這次學習成果做一個具體展現。

高科大財管系副教授蘇玄啟兼任財管系主任，長期協助高中職端導入大學教學資源，引入跨域學習、專題導向課程。(照片/高雄科技大學提供)

由於金融科技發達的原因在於，科技應用能夠加快巨量資訊的整理、分析乃至於預測，但在高中課程中，蘇玄啟強調仍會以建立觀念為主，盡量不讓學生程在式撰寫的過程當中，迷失學習的真正目標。「Python是目前最普遍應用的開放資源軟體，因此我們選擇這個做為學習的主體，但許多底層運算還是會由老師們先建構好，最終還是要讓同學完成一個屬於自己設計的選股程式」，蘇玄啟強調，從過去協助高中職課程規劃的經驗上看，跨越金融、財管、程式編碼等不同領域的學習資源，的確是大學端的優勢，教學成效也可以從大學生的表現驗證到高中學生，「有時甚至更好，重點是能啟發學生的動機，一旦動機被啟發，目前大多數的單一知識都是可以在網路上取得的，反而是專題導向的學習成果，會需要老師介入引導」。林園高中財務金融學程可以視為另一個教學資源的擴散，蘇玄啟認為向下扎根、幫助學生累積具體成果，會是這類課程最重要的目的。