8月底連續2場引人注目的天文現象！南瀛天文館提醒，千萬別錯過！美麗光環著稱的土星，將於8月27日達到「衝」的位置，也就是所謂的「土星衝」；還有8月31日登場，本年度最大、最亮的「超級藍月」，趕快記下時間點，一起來欣賞這令人驚嘆的天空盛宴！

土星位置示意圖。（照片/台南市政府教育局提供）

臺南市長黃偉哲表示，每年暑假必看天文亮點就是「土星衝」啦！指土星與太陽分別位在地球兩側、赤經相隔180度，視星等約0.4、視直徑19角秒，此次土星位於寶瓶座，肉眼清晰可見，天氣好的時候甚至可以用望遠鏡看見土星環中的「卡西尼縫」，成為夜空中的一顆明亮寶石，南瀛天文館8月27日晚上8時將於YouTube頻道進行直播，透過轉播望遠鏡的影像、導覽解說服務和觀察經驗的分享，讓大家在線上同樂，對天文有興趣的市民朋友請準時收看喔！

教育局鄭新輝局長指出，8月31日登場、由2個特殊天象所組成的「超級藍月」在今年格外受到矚目，月球繞行地球公轉的軌道為橢圓形，因此月球與地球的距離時遠時近，約在36萬至40萬公里之間變化，如果滿月時恰逢近地點，此時月球就會看起來比較大、比較亮，故俗稱「超級滿月」。今年最大滿月距離地球只有357,341公里，視直徑為33.43角分，比最小滿月29.44角分大了10%左右，很容易看出差距；而「藍月」則是指當一個月中出現第二次滿月，因為兩次滿月的間隔為29.5天，若該月份為30或31天就有可能在當月的頭尾各出現滿月，英文俗語「Once in a blue moon」即是隱喻不常發生的稀有事件，而不是月球真的看起來變藍色。

南瀛天文館也建議，本次「超級藍月」約在18:40升起(依不同縣市有數分鐘的差異)，幾乎整晚皆可看到月球，若有一般賞鳥用的低倍率小型雙筒望遠鏡就能觀察到月海地貌及較大的撞擊。如果望遠鏡的口徑較大，明亮的月光可能會使眼睛不適，建議不要觀看太長的時間。若想要一起共襄盛舉，也歡迎鎖定天文館YouTube頻道，將有專業解說及有獎徵答活動。想要親眼目睹超級藍月，也歡迎於當晚前往臺南新永華夜市，不僅有天文望遠鏡提供現場來賓進行觀測，也能親自拍下美麗的月球，或是體驗有趣的月球主題桌遊，歡迎全國天文迷一起來賞月！