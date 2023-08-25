臺北市立中正高中國際課程IFY學生以及AI特色學程學生，一行24人，於112年8月11至21日參訪瑞典永續環境的實踐作為，並入住瑞典家庭，與瑞典學伴進行永續環境策略討論，共同倡議為永續城市。

於皇家海港生態城吸收學習。（照片/中正高中提供）

永續學習之旅的第一站來到斯德哥爾摩的皇家海港生態城，由市政府信息官進行政策實踐說明，並導覽當地居民永續實踐作為，包含運用再生能源供電、運用綠屋頂建築來吸收降雨、地面也有許多強化水土保持的植被及防洪措施，大幅減少急驟雨造成的逕流，同時強調綠色空間，用以吸收雨水、提供休閒並維持生物多樣性，皇家海港城是一個生態多樣性極高的地方。

臺瑞學生一同討論。（照片/中正高中提供）

何同學表示中正高中位於士林北投科技園區，週邊正在開發，這樣的都市發展計畫與皇家海港城相似，同時也觀察到皇家海港城便利生活圈讓居民自主減少開車、增加步行及腳踏車的使用比例。

訪瑞第三站──參訪全球最大林業公司「SCA」。（照片/中正高中提供）

皇家海港城有很多永續環境的作為值得學習，其中讓學生感到格外新奇的是垃圾真空吸引回收系統，廢棄物可根據分類藉由真空吸引傳輸到回收廠進行回收處理，或是進行生質能源發電等運用；並且定時跟居民進行教育活動，來輔導當地居民參與永續實踐。李同學說自己在過程中了解到一個活力城市(Vibrant City)如何規劃、運作、監督、創新、教育、溝通協調、並能兼顧到不同族群的需求。

中正高中已經與瑞典耶夫勒和當地高中Vasaskolan的學生進行2年的協作課程，因此，第二站即為進入該校學習，二校學生須基於永續性相關的理論基礎，共同合作調查耶夫勒市的永續實踐實證，並以河川、交通、垃圾處理等面向討論，與臺灣做比對。過程中也拜訪市政府，了解市政的目標及實際成效，並到市立垃圾處理場見習垃圾分類、大型廢棄物及危險物品的回收歷程。

臺瑞學生在市區及學校周邊進行實地踏查與拍照，一同發表他們所觀察到的及欲改善的永續實踐。過程中，中正學生也寄宿於瑞典學生的家庭中，體驗當地生活與文化。學生表示這是非常棒的體驗，報告過程也受益良多。

接著第三站學生前往Sundsvall參訪SCA公司，SCA 是全球最大的林業公司，學生體驗了育苗、種樹、伐木、製造紙漿等整個樹的生命週期。學生到育苗場看到了一年四季育苗的時機與過程，接著到森林種下樹苗，同時也觀察以先進機器進行伐木、分類木材的過程，充分理解SCA以一棵樹80-100年的週期來規劃相關產業發展，SCA強調每一區域的森林在伐木時不會完全砍伐，會留下一定比例的樹以利生態環境的保持。高中學生未有經驗進入工廠參觀產業，這次進入紙漿廠了解紙漿製作流程，學生很讚嘆製紙的過程所排出的黑油，也可以回收作為生質燃料來進行供電、行車等運用。

訪瑞第三站──參訪全球最大林業公司「SCA」。（照片/中正高中提供）

參與本次學習之旅的學生表示，每一個訪團所到之處都有很多學習的地方，尤其寄宿家庭分享了這幾年來深感氣候變遷的到來，讓學生也相當有感，大家要一起盡全球公民的責任，愛護地球、倡議環境保護世界應該同心，以減緩氣候變遷。

訪瑞第三站──參訪全球最大林業公司「SCA」。（照片/中正高中提供）