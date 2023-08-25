武漢金銀湖杯第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽於8月21日公布入圍決賽名單，本次有相當多優秀作品報名，經過評審，選出最終入圍決賽的10組團隊，入圍項目分別為香氛腦波銀髮族舒眠養身專案、公分級精度導航和定位系統、超音波驅鳥器、供外籍人士學習漢字的「說文解字。漢字字卡」、AR新科技密室逃脫、寵物健康智能平台：MeowWoof科技專案、中風復健機械手臂、工業型空氣清淨機智慧監控服務系統、科學毛怪 PetSci、薏生元三切錠，恭喜進入前十強的團隊。

台北賽區菁英賽由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主辦，並由中華兩岸文經協會承辦執行，本次參賽種類上也是相當多元，為了協助參賽者於決賽時有更好的表現，中華兩岸文經協會將於9月2日針對入圍及參賽選手舉辦簡報力培訓活動，凡是參與初賽的隊伍皆可參加。預計]9月13日參加武漢舉行的總決賽。由於兩岸青年團隊競爭激烈，好項目需要有好的呈現方式，才能獲得評審青睞，主辦單位希望藉此培訓活動增進入圍團隊的口語表達力、簡報力及答辯能力，以利在兩岸決賽舞台上取得最佳的表現與成績，獲得勝出為台灣灣爭光。