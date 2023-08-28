教育部28日公布「112年度校長領導卓越獎」名單，包括高級中等學校組4位、國中組5位及國小組11位，共20位校長獲獎，將於11月17日在國立中正大學頒獎表揚。

獲獎者許永昌校長。（照片/教育部提供）

為樹立校長領導的典範，教育部自93年首次辦理「校長領導卓越獎」選拔，鼓勵校長發展卓越的教育領導模式，並引領學校團隊落實理想的教育圖像。今年共有63位校長獲各界舉薦參加複選（高級中等學校組13位、國中組15位、國小組35位），經邀請學者專家、校長、教師及家長等相關人士共同評選後，共有20位校務領導表現卓著的校長獲獎，每人均可獲得獎座與獎金20萬元，以資獎勵。

獲獎者黃耀寬校長。（照片/教育部提供）

112年度各組獲獎校長名單如下─

「高級中等學校組」：臺中市立新社高中歐靜瑜校長（112學年度任職臺中市立第二高級中等學校）、國立臺南高商黃耀寬校長、新北市立北大高中施雅慧校長、國立斗六家商許永昌校長。

獲獎者施雅慧校長。（照片/教育部提供）

「國中組」：新北市立溪崑國中徐淑敏校長、花蓮縣立化仁國中梁仲志校長、臺南市立復興國中陳文財校長、臺北市立信義國中蔣佳良校長、彰化縣立彰安國中林麗觀校長。

「國小組」：新北市立修德國小陳俊生校長、屏東縣立青山國小曾昱山校長、臺北市立明湖國小虞志長校長、新竹市立新竹國小胡如茵校長、臺北市立河堤國小林其賢校長、雲林縣立後埔國小黃麗鴻校長、臺中市立健民國小張家馨校長（112學年度學校更名為臺中市立竹仔坑國小）、彰化縣立廣興國小吳寶嘉校長（112學年度任職彰化縣立永興國小）、新北市立光復國小張明賢校長、嘉義縣立南新國小莊政道校長、桃園市立同德國小萬榮輝校長。

教育部表示，本屆獲獎校長皆為教育領導的優質典範，除了具有鮮明的個人特色領導風格外，更是回歸以教育初心出發，根據學校的優劣勢、運用多元的領導理念與策略，進而展現卓越的領導績效，並發展出學生中心的適性教育。