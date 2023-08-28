全國頂尖體育團隊聯演，結合運動表演與節目設計，顛覆國人對體育運動想像，「2023體育表演會」將於今年9月16日在臺北小巨蛋登場。

表演隊伍Monster成軍已超過20多年，成員裡有許多從高中大學就是啦啦隊校隊或社團的畢業生，進入職場後仍深愛著這項運動。大家都是自發性的參加這個團體，培養出來的情誼與默契，既深刻又真摯。自律和榮譽心，也讓這個團體在大大小小的比賽表演中，屢獲佳績。這次體表會有40多位隊員上臺，屆時大家就可以跟著他們一起感受競技啦啦隊的氣氛與精神。

此次的表演內容包括5大項「熱血點燃」、「沸騰吶喊」、「技念合一」、「綻放光彩」以及「振翅高飛」，帶領大家更認識競技啦啦隊的精神。並以「你以為的啦啦隊」做開場，用「加油」兩字簡單明瞭點出啦啦隊的精神，配合環境的音效與燈光，點燃節目的熱情。

每個動作挑戰都是團隊的默契與信任。(照片/教育部體育署提供)

此外節目更設計與臺下觀眾互動，更結合地屏動態字幕，讓競技啦啦隊熱情奔放的感覺充滿小巨蛋，增加民眾參與感。設計節目的艾思爾娛樂，特別為這表演節目製作一首歌，由舞蹈啦啦和競技啦啦以精彩的動作詮釋歌詞，透過歌曲傳遞，「突破」、「堅持」、「團結」、「奮鬥」的啦啦隊精神。此外，表演當天還將首度公開全球獨有的LED彩球，利用彩球顏色變化及明暗交替與地屏動畫進行搭配，給觀眾帶來驚喜。

表演團隊成員之一的曾園棠，大一在校園中看到一群人在那裡翻來跳去，一個男生單手就能撐住一個女生站著的畫面覺得超帥，曾園棠就這樣的進入了啦啦隊的世界。雖然一路上跌跌撞撞，卻甘之如飴，近十年來參賽、表演，在這個領域中找到自己人生的意義與價值。

今年4月甫代表臺灣參加2023啦啦隊國際盃（International Cheerleading Cup）得到冠軍，曾園棠忍不住內心激動的說：「這是我生命中很難忘的一次經驗。」他發現在美國每個人都很熱情，樂意給予鼓勵，不論強弱，只要你漂亮的完成動作，觀眾就會報以熱烈的掌聲和歡呼。但由於臺灣看啦啦隊的人口不多，那樣的氛圍在臺灣很難感受得到。曾園棠盼望有一天在臺灣表演時，也能像在美國那樣，有熱情觀眾的鼓舞，有激勵人心的氛圍，在台上的他們也必定會更賣力、更投入。

此次設計的內容就是要讓觀眾感受國外啦啦隊的表演，希望這樣的表演方式能令大家有耳目一新的驚喜，在精彩的隊形變換與絢麗的舞台效果中，讓台上的表演者也能感受到台下觀眾的熱情。