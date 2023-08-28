新北市教育局、宜蘭縣教育處攜手國立宜蘭大學於今，28日舉辦成立「新宜技職聯盟」儀式，新北市號召轄內23所公私立技術型高中、國立宜蘭大學、宜蘭縣4所職探中心及5所技術型高中建立「新宜技職聯盟」，將智慧科技與先進工程知識與技術導入新北市及宜蘭縣各校，打造從國小、國中、高中職到大學，從職業試探到高等人才培育聯盟。

教育局表示，宜蘭大學是傳統技職學校起家，將開啟新北技職學生自發創新與產學跨域的整合能力。宜蘭大學除無人機領域外，推動的人工智慧、物聯網、綠能科技等新興領域的產學資源，都讓技職師生學習與業界接軌的最新專業知識技能，也期待在宜蘭大學智慧科技及先進工程基底資源下，進一步拓展與宜蘭縣技職學校及國中小職業試探合作及交流，達到雙贏的效果。

電機資訊學院吳德豐院長致詞。(照片/新北市政府教育局提供)

「新宜技職聯盟」是由國立宜蘭大學工學院李欣運院長、電機資訊學院吳德豐院長發起。李院長表示，歡迎新北市技高學生來到離家近且環境優美，設備先進的宜蘭大學就讀，學習與業界接軌的最新專業知識技能，提升跨領域解決問題的能力，進而順利升學與就業，對於新北市與宜蘭縣跨縣市共育技職人才將發揮關鍵影響力。吳德豐院長也表示，宜蘭大學將在課程、模擬面試、營隊和專題指導等與新北市技高密切合作，也將安排新北技高教師參訪、教學觀摩、講座及課程發展，宜蘭大學願意擔任「新宜技職聯盟」的重要橋梁。

宜蘭縣教育處副處長謝麗蓉致詞。(照片/新北市政府教育局提供)

宜蘭縣教育處副處長謝麗蓉表示，「新宜技職聯盟」除了可連結技高及大學外，也向下扎根至國中，特別率領礁溪國中吳錫傳、宜蘭國中張秀梅及蘇澳國中楊乃光等3所職探中心校長共同見證聯盟的成立，同時邀請國立宜蘭高商、羅東高工、羅東高商、蘇澳海事及頭城家商等5校代表，在未來聯盟的資源共享下，相信不論是國中生的適性發展或是技高生的專業培育，都可共育兩縣市頂尖人才。

淡水商工校長于賢華說，學校園藝科每年都有學生至宜蘭大學就讀，且學校資源豐富，透過這次合作，未來將鼓勵學生利用寒暑假到宜蘭大學進行實驗探究課程，同時邀請宜蘭大學教授至學校指導，引進最新產業及高端教育資源，不論就業及升學打造學生雙贏未來。

全國第一所推動AI科技人才培育中心的泰山高中校長孔令文表示，未來期待以宜蘭大學的智慧科技及先進工程為基底資源，與宜蘭縣技高合作培育具有人工智慧、智慧農業及大數據管理的人才，共育臺灣未來競爭力。

新北市教育局、宜蘭縣教育處攜手國立宜蘭大學成立「新宜技職聯盟」儀式合影。(照片/新北市政府教育局提供)

新北市2023至2026年以4年8億翻倍經費推動全國首部「New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，推動新北大教育策略，邀請大專校院與新北市各級學校合作。此次正式成立「新宜技職聯盟」，鏈結新北市和宜蘭縣，期待未來更多跨縣市、領域的產官學攜手為臺灣培育世界頂尖人才。