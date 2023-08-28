風靡全球的《THE哆啦A夢展》即將登台！集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力且獨一無二的作品。從東京起跑，在日本巡迴10多個城市後，於2023年12月16日在中正紀念堂1展廳登場。

11年前的「哆啦A夢誕生前100年特展」席捲台灣北中南，締造破百萬觀展人次驚人紀錄，顯見台灣民眾對哆啦A夢的熱愛。睽違11年，擁有超高人氣的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》宣告將於今年12月在台展出。村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」，結合了他的代表作《花》與《哆啦A夢》，在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中和諧共處，繽紛的花朵中蘊藏眾多著名漫畫場景；奈良美智筆下的哆啦美，融入他獨特的創作風格；蜷川實花以和哆啦A夢一日約會為主題，展現不同風貌的哆啦A夢。每一件作品都富含了藝術家對哆啦A夢的情感，讓哆啦A夢不再僅是一個漫畫角色，更是傳遞情感與展現當代藝術的媒介。

《THE哆啦A夢展 台北 2023》限期推出圖錄套票及村上隆資料夾套票。(照片/聯合數位文創提供)

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》不僅有精彩的繪畫與平面攝影創作，更有許多以複合媒材、影像、立體裝置的呈現，如增田賽巴斯汀的「終極兵器」，運用從世界各地蒐集而來的繽紛媒材，創作出巨大的哆啦A夢，同時呈現世界各地不同的色彩；還有3公尺以上、以電影「大雄的宇宙小戰爭」為發想的巨幅美少女靜香；以及運用皮革拼接、高達5公尺的作品，描繪靜香一行人在洞窟裡的原始面貌。更多顛覆想像、獨一無二的哆啦A夢藝術創作，都在《THE 哆啦A夢 台北 2023》，今年寒假，邀請熱愛哆啦A夢的大家，走進展場，共同感受這場與眾不同的藝術饗宴。

《THE哆啦A夢展 台北 2023》限期推出圖錄套票及村上隆資料夾套票。(照片/聯合數位文創提供)

9/3（日）哆啦A夢生日這天，中午12點udn售票網（https://reurl.cc/Eo5N71）獨家開賣！除了最優惠360元預售單人票、700元預售雙人套票外，更推出期間限定《THE哆啦A夢展 台北 2023》圖錄套票，除了一次收藏展覽所展示的作品外，還包含藝術家的創作契機及訪談，另外還推出日本進口的村上隆資料夾套票，限定優惠絕對不容錯過。