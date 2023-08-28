為鼓勵國小學童在暑假期間走向戶外，呼吸新鮮空氣，國立臺灣圖書館以日治時期「草山林間學校」為藍本，規劃每兩梯次的「小小文青魔法森林夏令營」活動，兩梯次分別在7月17日至18日及8月17日至18日舉行。此次特別邀請南華大學共同合作辦理，藉以推廣生命教育及環境永續，不僅讓85位學童有個充實的暑假，也啟發他們對於生命與環境的尊重與熱愛。

「小小文青魔法森林夏令營」規劃二天不過夜的森林小學課程活動，邀請各界專家學者，讓學童學習在地的人文歷史及豐富的自然生態，更邀請南華大學生死學系釋永有教授以「三好歡樂劇場」為主題，透過戲劇表演模式，讓學童體會人與人、人與自然共存的美好，以達到生命教育之目的。同時也邀請該校永續綠色科技碩士學位學程教授兼主任洪耀明以「樹木固碳大作戰」為主題，帶大家解開樹木固碳的秘密，發掘樹木吸收二氧化碳的能力，一起減碳愛地球。

洪耀明教授以「樹木固碳大作戰」為主題，讓學童瞭解如何落實淨零碳排以及落實環境永續的重要性。（照片/南華大學提供）

南華大學副校長林辰璋表示，南華大學極為重視生命教育及環境永續，不僅是學校的辦學特色，歷年來施行成效深獲各界肯定，獲國內、外多項獎項肯定。近年更積極推廣到社區乃至國際。日前國立臺灣圖書館館長曹翠英率同仁蒞南華大學參訪，並體驗「臺灣生命教育意象館」，深刻感受到南華大學在推動生命教育及永續發展的用心與努力，因此促成此次雙方共同合作舉辦營隊的契機，希望將生命教育及環境永續的概念讓國小學童從小紮根。此次活動也展現南華大學與國立臺灣圖書館的合作成果，更彰顯推廣生命教育及永續發展的使命感。未來，南華大學也將持續結合生命教育和環境保護，為孩子們帶來更多有意義的學習體驗，培養出更多關心社會和地球的優秀人才。

活動中，釋永有教授特別帶領生死學系師生以「三好歡樂劇場」為主題，並以星雲大師提倡的「做好事、說好話、存好心」三好精神為生命教育的核心主軸，透過動態的三好歡樂劇場模式，讓學童分組表演，從戲劇表演中激發創意也發揮團隊精神，藉以教導學童將三好精神體現在生活中，培養良好品德。此課程也頒發最佳精神獎、最佳活力獎、最佳人氣獎、最佳創意獎獎項，讓小朋友快樂學習，寓教於樂。

洪耀明教授以「樹木固碳大作戰」為主題，讓學童瞭解如何落實淨零碳排以及落實環境永續的重要性。首先說明過多碳排放，造成溫室效應造成氣候變遷，已經危害大家的生活，而樹木可以保護水土資源，提供動物生態棲地、芬多精及淨化空氣之外，更可以固定大氣中的二氧化碳於樹木之上，是台灣宣告2050淨零碳排，用來中和無法減排之唯一對策。課程中以以測高竿及皮尺，搭配圓柱體及固碳率計算公式，教導學童如何計算一棵樹木之固碳量，並分組至戶外進行實地量測，透過行動引導學童們瞭解植物對於地球生態平衡的重要作用，同時也讓大家知道如何維護生態環境，成為綠色守護者。

此次夏令營活動兼具人文、生態及科學之旅，讓學童們在自然的環境下，透過多元化的活動學習新知及培養學習感知能力，不僅增長知識，也培養合作和創新的能力，可說是獲益良多。