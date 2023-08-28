義守大學與位在歐洲東南部的保加利亞斯維什托夫市D.A.采諾夫學院（英語：D.A. Tsenov Academy of Economics in Svishtov, Bulgaria.）建立友好關係，日前已有「國際學院」國際傳媒與娛樂管理學系與「傳播與設計學院」大眾傳播學系共5位學子，於暑假期間在保加利亞展開實習工作一個月。

義守大學的學生申請教育部學海築夢計畫，以「義起築夢、學海尋“保”」計畫為名獲得補助，前進保加利亞開拓視野，進入斯維什托夫D.A.采諾夫經濟學院實習；斯維什托夫經濟學院建立於1936年，至今已有87年歷史，是一所歷史悠久的經濟科學院，大約有14萬6千名校友，在歐盟體系中享有盛譽。義大學子藉參訪熟悉當地歷史文化後，協助該校與城鎮拍攝簡介影片，同時肩負數位行銷與海外宣傳工作，義守大學學生運用專業，讓更多人看見斯維什托夫D.A采諾夫經濟學院，更為成另類臺灣之光。

傳娛系大二的邱振瑋表示，透過實習可磨練影片剪輯能力，並運用所學協助實習單位；同時印象深刻的是在地建築風格和古人發明的防震儀器，因此對當地歷史產生興趣。同樣也是傳娛系大二的宋妤希表示，實習期間學習到保加利亞語言，這趟實習之旅最大收穫就是除了英語溝通能力的提升外，還學了第三語言。同為該系大二生路宜婷，很感謝教育部及義守大學提供機會讓自己增廣國際視野，擁有難能可貴的海外交流經驗。另外，大傳系大三生鄭仁傑表示，跳脫舒適圈才能創造出更無限的可能，從來沒想過有機會可以走進世界，並且發揮傳播領域專業，有一種美夢成真的感覺。

義守大學學子與保加利亞在地學生相約出遊，拓展國際人脈。(照片/義守大學提供)

負責帶隊的大傳系老師曾士杰表示，義守大學深具國際化能量，本國生在校期間與來自全球各國近1500名的境外生共同學習，寒暑假期間在學校安排下前往不同國家實習或擔任交換生，從校園累積語文實力後，無縫接軌前進國際。年輕世代把握學習的機會，在學校作為強力後盾下走入國際，青春就是那麼精彩。