教育部自民國91年起與外交部共同舉辦「外交小尖兵-英語種籽隊選拔活動」,為培育國際化人才、提升學生溝通能力及國際視野,今年度更是將初賽於11月辦理,於北、中、南三區各取前8名、共24支優勝隊伍參加全國決賽,角逐前3名代表我國赴海外參訪。報名期間自9月1日起至9月30日止,更多資訊可至「外交小尖兵官方網站」(https://www.youthtaiwan.net/News.aspx?n=6234&sms=1798&_CSN=190)查詢。

教育部表示,本活動受疫情影響停辦2年,今年首度復辦,並重啟出國參訪,同時為引導青年學子反思疫情對世界的影響,也將今年團體表演賽主題定為「疫後新思維,台灣青年新視界(New Prospects for Taiwan’s Youth in the Postpandemic Era)」,以激發學生對疫後新生活的創新思維。

本年度起針對初賽未列各區前8名或表現優良隊伍,但凡表現值得鼓勵、嘉許的參賽隊伍,將頒發「潛力特別獎」、「團體合作獎」及「精神可佳獎」,以此鼓勵各校踴躍參賽,並於決賽新增「評審團特別獎」、「決賽潛力特別獎」等個人獎項,藉以肯定表現出色的參賽選手,培養學生正向信心,吸引更多青年學子參與本活動。歡迎各校把握機會,踴躍報名參加,讓全國及海外青年學子看見各位小尖兵出色的外交能力。