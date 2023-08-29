龍華科技大學近幾年與樂生療養院合作「樂生生樂」－大學社會責任實踐計畫，展現師生學以致用的創意與熱忱；日前師生團隊並與贊助企業一同前進樂生，以活潑生動的極球運動結合耳熟能詳的音樂，帶領長輩們一同增進心肺適能、肌肉適能及柔軟度，讓安全有效的極球運動，在輕鬆愉快氛圍下，一起歡喜來運動促進健康，實踐樂生公衛教育園區地方發展之特色。

隨著人口結構高齡化，老年身心靈健康照護需求升高，為促進高齡者社區參與，龍華科大邀請在地企業秉持社會責任理念，愛心不落人後的善行義舉，共同關懷樂生院民。本次活動贊助單位分別為新北市舞蹈藝術交流協會楊大中理事長、中壢食品股份有限公司何幸弘董事長、新北市運動舞蹈協會陳秀英理事長、前新莊南區扶輪社馮麗捐女士等蒞臨致贈禮品，讓樂生院民們一同感受社會溫暖。

師生團隊前進樂生，與院民歡喜進行極球運動促進健康。(照片/龍華科大提供)

當天由計畫主持人王延年學務長、協同主持人觀光休閒系辛麗華老師與觀休系陳氏草兒(越南籍)、謝宜軒、劉妤芹、林靖傑等同學組成服務志工團隊前進樂生，活動特別聘請衛福部樂齡指導員葉菁菁老師，帶領長輩們進行一場「樂齡極球運動」，在講師活潑有趣的引領下，讓長輩們輕鬆說說唱唱中同時進行身體舒展運動，也在熱鬧歡娛氣氛，達到促進身體健康目的與效益。

龍華科大邀請在地企業秉持社會責任理念，共同關懷樂生院民。(照片/龍華科大提供)

協同主持人觀休系辛麗華老師指出，高齡社會中長者健康照護與生活支援的需求日益增加，本次活動讓長者們開心齊聚，不僅增進院民與鄰近社區互動，分享人生經驗，並落實樂齡守護及長者照顧關懷理念，有效達成活躍老化的目標。而樂生社工們更異口同聲表示，只要是龍華科大辦理的活動，品質與效益掛保證，能讓原本不喜歡參與活動的長輩，都願意主動參加，跟著一起精神飽滿、健康活力動起來喔！