國立科學工藝博物館(科工館)所典藏的「交叉分子束儀器」，在今年112年6月被正式指定為中華民國國寶，它是國內第1件科技文物國寶，科工館於8月29日起推出「諾貝爾化學獎得主：李遠哲與他的-HOPE」特展，邀請民眾一起見證科技博物館界的重要里程碑。

文化部根據《文化資產保存法》，認定的3百餘件國寶大多典藏於國立故宮博物院、中研院史語所、史博館、史前館、臺博館、國家圖書館等13個機構，科工館館藏的「交叉分子束儀器」，屬於生活及儀禮器物類，依公告順序歸列為國內第373件國寶，同時也是國內第1件科技文物國寶。

教育部潘文忠部長出席特展開展現場，提到「交叉分子束儀器」通過了國寶審定，反映它的科學成就以及獨一無二的不可替代性!同時，肯定科工館規劃本次特展，展區也提供民眾體驗科學活動，期望能促進全民重視基礎科學研究，提升全民科學素養。此外，當天也邀請前中央研究院院長李遠哲院士親臨揭幕並與高中學子進行科學對話，鼓勵青年學子投身於科學研究之路。

數十年以來，「交叉分子束儀器」在哈佛大學被妥善保存著，直到89年科工館籌備「諾貝爾獎」百年特展時，透過時任中研院院長的李院士協助商購，矗立在科工館的「科學桂冠」常設廳裡傳遞科基礎學科的科普之美，各年代的學子幼苗都曾駐足在此展件前欣賞瀏覽，如今，它的外貌光采也不減當年，內部機構與原理設計，仍然充滿當代的科技感。

諾貝爾化學獎得主：李遠哲致詞。(照片/教育部提供)

29日開展的「諾貝爾化學獎得主：李遠哲與他的-HOPE」特展，地點就位於高雄的科工館北館B1F圓形中庭，「交叉分子束儀器」陳列於展場的正中央，搭配解說展板、文獻展示、機器運作的動畫，希望讓民眾了解分子碰撞與化學反應的機理，展期自即日起至明年2月底，歡迎民眾抽空來看展，一起窺探國寶的風采。