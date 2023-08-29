新北市龍埔國小今(112)年4月通過Google Reference School(以下簡稱GRS)國際教育認證，成為全國首間榮獲此項殊榮的小學，於今(29)日舉行揭牌儀式。活動上，Google也讓與會者搶先體驗最新推出的服務，分別是Read Along英語口說助教、Google Classroom影片互動功能，透過AI技術，為語言學習和教育互動帶來前所未有的便利和創新。

全國通過「Google Reference School」認證的學校僅8所，龍埔國小作為首間獲得認證的小學，除需具備充沛的硬體設備資源應用於教學中之外，更需要運用大量時間培育認證講師及準備相關審核文件。

龍埔國小校長黃清海表示，學校10年來透過校內社群，不斷提升教師數位科技融入教學能力，校內已累積共50位教師通過L1認證(基礎課程)、30位教師通過L2認證(進階課程)及2位教師通過最高榮譽「GCT教育認證家(Google Certificate Trainer)」，學校更善用Google軟體達成行政減量，提升教學成效，最終獲得Google教育亞太總部的認證。

另外，Google新推出的Read Along將為學生創造一個充滿樂趣的語言學習世界。透過課程安排，學生可以隨時隨地練習英語口說，AI系統會仔細聆聽學生的發音，並根據準確度給予星星及積點，不僅可以幫助學生練習發音，系統提供的數據紀錄，也可以讓學生了解自己的不足之處，進行針對性的加強練習。現場體驗的龍埔國小6年7班陳以秦同學表示，有了這項服務，讓過往害怕開口的她可以在家裡自主練習，慢慢嘗試，擁有一個放心學習的英語學習數位環境。

Google新推出的Read Along為學生創造一個充滿樂趣的語言學習世界。（照片/新北市教育局提供）

而Google Classroom影片互動功能將大幅提升影片學習的效果。GCT認證講師，龍埔國小老師施信源表示，未來老師能夠在課堂影片中插入問題，讓學生在觀看學習影片時立即檢測自己重要概念的理解程度，同時老師也可以根據學生的答題情況，更容易了解學習狀況，精準地補充講解或強化練習，大幅提升教學成效。

龍埔國小成為全台第一所通過GRS認證小學。（照片/新北市教育局提供）

教育局表示，龍埔國小通過認證成為全國第1所GRS小學，是對新北市致力推動數位學習最好的肯定，教育局未來也將以龍埔國小為基地，持續協助更多新北教師及學校通過國際認證，提升數位教學專業能力。