少子化嚴峻，私校招生不易，東海大學開出紅盤，招生率高達99.9%，全校僅有音樂系3名缺額。東海大學學務長龍鳳娣表示，雖有少子化威脅，但東海樂觀看好未來發展，反其道而行積極興建新學生宿舍，也推出長住型宿舍方案，提供學子安心學習成長的優質住宿環境。

東海大學連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一，今年招生率高達99.9%，新生名額達3034名，僅有3名缺額，東海大學教務長楊定亞表示，東海大學過去一年在張校長及新團隊帶領下積極改革與翻轉，感謝各系所老師的共同努力，積極進行課程革新，營造系所特色，並與高中端密切聯繫，校方與東海AI中心亦推出AI光點計畫課程受到學生肯定。此外，東海在世界排名上更陸續獲得泰晤士「世界大學影響力排名」全球101-200名，台灣私校第一的佳績，並在2023年英國泰晤士工程學科指標排名，創下緊追台、清、交、成等國立大學，名列全台第六等佳績，更獲得國內企業最愛私立大學殊榮，名次躍居中南部私立大學第一，因此方能在招生成績上脫胎換骨。

東海大學為滿足住宿需求，耗資上億興建全新的宿舍大樓（宿舍大樓示意圖）。（照片/東海大學提供）

東海大學學務長龍鳳娣也強調，面對少子化的挑戰，私立大學招生日益艱困，但東海大學能夠在逆境持續增長，僅有3名不足額，優異成績足以證明，東海長期以來在推動AI教育、實行博雅的跨領域教育、永續發展，以及學生在產業界的聲譽等方面，已獲大眾肯定。龍鳳娣指出，因為致力宿舍與推出長住型宿舍，以致今年新舊生選擇住宿比例相當踴躍，已超過原定的計畫名額，因此衍生出宿舍不足之問題，為了滿足住宿需求，學校已耗資上億興建全新的宿舍大樓，可望於2024年竣工，未來將提供700名的住宿名額，以滿足全校學生所需。學務長龍鳳娣強調，東海持續將學生權益放做首要，為學生的住宿選擇研擬更多解決方案。