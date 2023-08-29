「伯樂大學堂」取師大校樹「阿勃勒」諧音及伯樂尋千里馬之意，大一新生透過校園導覽、服務學習、運動素養、社團之夜、社團博覽會、學習資源講座、學系之夜、自由選修課程等豐富活動及課程，更了解師大校園環境及學系概況，為提前適應大學生活做好準備。

活動由校旗和院旗入場揭開序幕，緊接著師長進場。師生們一起欣賞營歌MV《Be The Star 》，歌詞內容注入伯樂大學堂之精神——尋找生命中的伯樂，為大學生涯邁出第一步。希望透過歌曲，讓新生對未來校園生活抱持希望，勇於追逐夢想，面臨選擇時，也能果斷做出決定，成為自己的伯樂。

吳正己歡迎新生加入師大大家庭，大學四年，除了要學習獨立，也要學習合作，未來就業時，團隊合作能力非常重要，師大有近兩百個社團，鼓勵學生積極參加社團活動，培養團隊合作能力，為大學生涯留下美好記憶。

吳正己提及師大現在是綜合型大學，擁有十分豐富的學習資源，鼓勵學生不要侷限系上課程，修課時勇敢跨出系所，只要修滿規定課程，就可申請雙主修和輔系，實現跨域能力，甚至與臺大和臺科大的三校系統，還可以跨校修課、跨校雙主修。此外，他強調師大是全臺四所雙語大學之一，學生可多修習全英語授課課程，也可透過各種本土語課程學習，如果想要出國，師大有近400所海外姐妹校，供學生赴姐妹校交換、雙聯學制，擴展國際視野。大學四年有很多可能，他期盼學生勇於探索自我，學習為自己的選擇負責。

接著是「大學入門」環節，教務長劉美慧教《大學如何學》，介紹各種學習資源，學務長林玫君分享《大學如何動》，鼓勵新生多與他人互動和參與社團，並重新認識自己，師資培育學院副院長葉怡芬帶來「杏壇行履，夫子之路」，國際長劉以德則介紹豐富的國際交換資源。

「伯樂序曲」由幼兒與家庭科學學系、新創家庭教育團隊「雞湯來了」執行長陳世芃主講「師大路：尋找自己的Star Road」，講述她和同學們在偶然機會裡，被開朗端著溫暖雞湯、口中高喊著「雞湯來了」的上菜阿姨敲擊了心靈，以這鏗鏘有力的組織名稱展開了一段細火慢燉補心靈的創業之路。

陳世芃分享，根據中研院青少年成長歷程追蹤數據（TYP）統計，「約一半」的青少年認為家長不了解自己的想法、不會傾聽自己意見、甚至無法感受到家長的關心與欣賞，更無法及時獲得爸媽的陪伴，也無法對爸媽感到信任。有感於各段關係在成長歷程中的不被了解，他們更相信應該可以透過學校所學，更有系統、以引導式的方式來慢慢進行修補。陳世芃表示，一段關係的破裂，若沒經過努力是不可能主動修復的，「雞湯來了」以溫柔卻又帶根據的知識分析，透過教育、桌遊等方式，將溫度修補，期盼拉近每段關係的距離，解開心靈上的結。