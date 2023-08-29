“2023年穗憂經貿論壇”,8月27日(星期日)至30日(星期三)在廣州舉辦。穗台經濟論壇活動由廣州台協會王慶祥會長協辦，與會嘉賓來自國台辦、省台辦、廣州市,全國臺企聯、臺灣島內近200名一同出席參加。為加強廣州與在澳臺灣工商界人士及社團的聯繫溝通,讓更多在澳臺商臺企暸解和把握廣州在粵港澳大灣區建設中蘊含的巨大發展機遇,與廣州經濟社會發展和良好的投資營商環境。

論壇第三天（8/29日）安排的專家學者有香港科技大學（廣州）首任校長倪明選，及廣東粵芯半導體技術有限公司副總裁李海明、演講、論壇互動交流嘉賓有：謝嘉生互動交流主持，與會談人有王鵬副院長、香港台灣工商協會劉孝超會長、台灣省商業總會副理事長蕭秋勇，澳門台商聯誼會 會長 ．珠海豪門雕塑開發有限公司 簡廷在董事長、廣州市番禺創信鞋業有限公司吳振昌董事長等小組互動交流“產業融合灣區聚力”希望深化廣州與臺灣經貿交流合作。

澳門台商聯誼會簡廷在會長說廣州是廣納天下之州！亦是創新經濟的沃土！也藉此穗台經貿論壇推動粵港澳大灣區的新時代、新機遇，創造新未來，台企不能錯過這個機會，希望能擴大形成兩岸四地的國際地位的大灣區。因大灣區有九個相隣城市，如加上台灣經濟更加十全十美。未來粵港澳大灣區作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位的優勢，促進和支持區內經濟發展，提升大灣區在國家發展重要任務。

“2023年穗憂經貿論壇”活動現場。（照片/廣州台協會 提供）

此次穗台經濟論壇、粵港澳大灣區建設是新時代國家改革開放下的重大發展戰略，對驅動發展和堅持改革開放肩負重大意義。目標是進一步深化粵港澳合作，充分發揮兩岸四地綜合優勢，促成區內的深度融合，推動區域經濟協同發展，建設宜居、宜業、宜遊、宜商、智慧城市、智慧醫療、文化科技的國際一流經濟灣區。更可以促進人流、物流、資金流、技流、資訊流，加強形成大灣區內城市互聯互通、互相影響力與凝聚力，促使產業融合、灣區聚力的經商環境。

澳門台商聯誼會 簡廷在會長希望大家能夠把握這次穗台經濟發展，搭上產業融合、灣區聚力的經濟發展快速列車，迎接钜大商機共同努力，復興中華文化經濟迅猛發展、共創美好未來！