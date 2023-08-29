臺北市立陽明高級中學籃球隊與泰國農業大學（Kasetsart University）及Kasetsart University Laboratory School中學的交流不僅是對他們競技實力的蛻變，更是一場跨文化友誼的典範展現。透過交流活動彰顯了陽明高中「創新、合作、自主、關懷及國際」核心理念，致力於培養具有國際視野的優秀人才的決心。在這個全球化時代，跨國合作已成為各個領域的必然趨勢。陽明高中籃球隊積極回應，尋求與國際籃球隊的交流合作，以提升球隊整體水平，並開闊學生的視野。

在泰國交流活動中，陽明高中籃球隊與泰國農業大學及Kasetsart University Laboratory School中學的籃球隊進行了一系列友誼賽和訓練。比賽不僅考驗球員的技術和戰術，更加深了兩國學生之間的交流。學生們在比賽熱火場上分享籃球技巧，同時也分享彼此文化的獨特之處，這使兩國之間的距離進一步拉近。

友誼賽中，陽明高中籃球隊展現出色的競技實力。充分發揮了合作精神和個人才華，在與泰國對手的比拼中取得了勝利。然而，這次的交流活動意義遠不止於比賽，更是一場體育教育跨國交流的盛宴，讓兩國學生彼此學習和成長。文化交流同樣為陽明高中的學生提供了難得的國際體驗，讓他們深刻感受到國際競技環境的激烈和挑戰，這樣的國際化體驗將對學生未來的發展產生深遠的影響，讓學生深刻了解到全球競合關係，激發他們更多的學習動力和創新精神。

陽明高中籃球隊與泰國農業大學及Kasetsart University Laboratory School中學的籃球隊大合照。（照片/台北市立陽明高級中學提供）

在交流活動即將結束之際，陽明高中籃球隊和泰國兩所學校的學生已經建立起深厚的友誼。陽明高中籃球隊的教練李台英老師表示，這次交流活動的成果遠遠超出了他的預期，學生們不僅在技術上獲益良多，更在人際關係和國際視野方面有了長足的進步，他相信，這種跨國合作技術交換與指導的模式將成為未來更多學校交流的典範。

陽明高中籃球隊泰國交流活動不僅彰顯了學生的競技實力，更凸顯了國際友誼的可貴。泰國移地訓練與技術交流不僅在籃球教育領域帶來豐沛成果，更展現陽明女籃隊最強鬥志，讓國際看到臺灣學子永不服輸及堅定的意志。陽明高中將繼續致力在女籃界培育具有國際視野和領導才能的優秀人才，為臺灣籃壇的未來發展奠定堅實基礎。