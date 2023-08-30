夢想淘心室8月30日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到元培醫事科技大學前校長，同時也是台灣個人健康自主發展暨健康產業推廣協會副理事長林志城教授，分享如何解決少子與高齡化社會問題。並提供面對高齡化社會與保健意識日漸提升之解方。台灣輔助醫學醫學會日前通過國發會連署平台，「輔助療法健康指導技術士暨健康中心成立聯盟」已通過連署門檻，進行後續「健康指導士施行暨閒置校舍活化特管辦法」推動。

誰教我們正確服用保健食品?如何推動專業認證串聯青銀共生？林志城表示，談論老化已經不是活躍老化，老年人不能都關在同一個養老村過生活，以日本為例，年長者都是在社區生活且與社區共融，他可以進入社區和朋友與青年住在一起，這種方式對於少子與高齡化有很大的幫助 。我們將亞健康和健康的老人稱為壯世代，這群人對社會仍然有貢獻，故要融入社區，青銀共生的概念就是一個生態系統，年輕人和銀髮族生活在一起、互相幫助，應該結合而不是分開。

林志城教授分享小時候最害怕的事情就是被爸爸罵，因爲爸爸是學品管的，很多事情都要照著sop走，因此造就了他在做任何事情或是決定時，都會有計畫性的管理的習慣，因此變成了自己的優勢。

自喻像檸檬的林志城，最想扮演能改變事情的調和者，無論是氣氛也好，或是一個很保守停滯不前的單位 ，會想出新點子，幫單位脫離狀態。此外，他送給聽眾自己座右銘是：希望可以像古錢的一樣，外表外圓內方，但永遠虛心學習，可以接受任何新事物，在待人方面要用圓滑的態度，但面對事情時，還是要向內方一樣保持原則。想了解更多關於台灣未來保健趨勢嗎? 歡迎收聽今天的【曉宇宙】節目。

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