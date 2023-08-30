小黑蚊聚集地在台灣低海拔人口區，特別是中南部與花東的綠地，為戶外活動的民眾帶來困擾，東海大學進行兩個月的實驗，研發出可大面積噴灑且友善環境的良方，研究成果亮眼，成功一舉登上國際知名的科學期刊(PLOS ONE)發表。

小黑蚊又稱台灣鋏蠓，由於其雌性成蟲在產卵前會叮人吸食血液導致皮膚癢及紅腫，因此被視為一種新興環境有害生物，對校園中的師生及遊客產生相當大的困擾，而傳統噴灑殺蟲劑的作法也會對其他生物造成負面影響，東海大學環境安全衛生中心近年來致力於尋找適當的防治方式，由中心副主任羅永信邀請東海生命科學系終身特聘教授卓逸民偕同印尼籍博士生施祺芳及研究團隊進行合作，由中心提供工業用電解離子水生成器及相關設備和後勤支援，同時，研究團隊也國家科學與技術委員會經費支持下於校園內進行實驗，探討鹼性水之噴灑是否能有效降低小黑蚊之數量，並特別著重在此方法是否會影響環境中的其他生物，後確立了使用鹼性水進行小黑蚊防治的科學實證。

小黑蚊幼蟲及作為其食物之微細藻類。（照片/東海大學提供）

卓逸民指出，研究團隊在東海校園內廣設實驗樣點，比較噴灑鹼性水和一般水的實驗樣點之小黑蚊數量、土壤中的微細藻類含量，和其他無脊椎動物之多樣性及數量。卓逸民進一步指出，經過兩個月的連續噴灑，研究團隊發現噴灑鹼性水的實驗樣點其土壤中的微細藻類數量顯著減少，而小黑蚊的密度也隨之下降約四到五成，但樣點中的節肢動物如昆蟲和蜘蛛以及土壤中的蚯蚓之多樣性及數量並未受到影響，因此這些研究發現顯示大面積經常性的噴灑鹼性水可有效降低小黑蚊數量，卻不會對環境中其他生物造成負面影響，這是對環境友善的有效防治策略。

卓逸民更進一步表示，此研究發現已發表在國際知名之公共科學圖書館綜合期刊 (PLOS ONE)，東海大學除了計劃在校園內以此方式持續進行小黑蚊防治，同時也願意將這一成果分享給其他學校與社區，協助解決台灣小黑蚊問題。