張自強表示針對初次上幼稚園或是國小的新生，可能對於陌生環境會有所抗拒，建議家長可以試試下列方法，幫助孩子來降低新環境的不適應：1.父母跟孩子約定要遵守，例如：說好幾點離開幾點接回要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊；2.上學初期可攜帶家裏常玩樂的玩具或玩偶，讓自己家裏熟悉的玩偶陪伴還子上課，可以增加在學校時的安全感；3.盡可能在孩子上學初期能提早來接孩子，同時在老師面前稱讚和鼓勵，共同協助建立老師是朋友的角色；4.回家後可以給予適度正向回饋及關心，透過今天孩子在學校生活分享，表達對孩子的支持。

張自強也指出，若開學後孩子有出現不想上學、精神不佳懶散、學習興趣不高或想到上學就頭痛、肚子痛等的情形，可能是因為暑假後的第一次正常作息的上學，加上混亂作息突然要調整，造成不少孩子都會因適應不良，而出現生理或心理上的反應，如：出現精神不佳、常打哈欠、呈現疲倦或想睡，甚至脾氣暴躁易怒等情形，做父母的應該耐心陪著孩子們一起來調整，以縮短適應不良的時間。但是若前述情形經調整後仍無改善，且已經影響到日常生活或是親子互動時，則建議可尋求專業的醫療協助做進一步改善。

雖然疫情穩定下，校園已經不要求戴口罩，仍應注意相關疫措施，包括：勤洗手、有呼吸道症狀要戴口罩等個人良好的衛生習慣，共同維護開學後校園的健康安全環境。