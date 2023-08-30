疫情解封國門大開，許多人趁著暑假出國旅遊拓展視野，一向擁有豐沛國際移動力的義守大學，今年暑假已有傳播與設計學院、語文學院、觀光餐旅學院、醫學科技學院、國際學院、工學院和智慧科技學院等學生，前往保加利亞、美國、法國、日本、中國等企業實習或擔任海外交換生；尤其「語文學院」應用日語學系在疫情解封後，積極恢復以往與日本的密切交流，精彩的暑假生活滋養著學子的成長歷程。

今年暑假，由應日系主任楊佩蓉帶領下，義守大學學生前進到日本姊妹校東洋學園大學，日本東洋學園大學位於東京文京區東京巨蛋旁，2026年即將邁入創校百年，擁有悠久歷史與傳承。東洋學園大學國際交流中心設有實習制度，外國籍學生以實習助教身分在國際交流中心研修見習；實習內容除了協助行政事務外，還有參與規劃交流講座活動，並且以教學助理身分進駐班級觀摩教學、參與發表。

義守大學應日系學子與日本學生實際到東京巨蛋場勘，學習籌辦活動的能力。(照片/義守大學提供)

負責協助國際交流中心籌辦活動的應日系周盈宏，與日本學生實際到東京巨蛋場勘與規劃活動流程，他非常感謝學校提供海外交流機會，讓學語文專長的學生在出國學習的同時可增進語文實力，還能接觸與學習企劃活動的能力，成為多樣專長的人才，對未來都有非常大的幫助。同樣是應日系的楊雅筑，以實習助教身分進駐班級分享日語和中文在溝通表達上的差異，互動過程中瞭解彼此國家的文化，對學子來說都是很棒的經驗。參與教學發表的應日系學生許藝薰，以臺灣鼎泰豐的經營策略為題目，以流利的日語分享研究內容，並和該校現代經營系的學生交流討論，語文能力直接快速提升。

應日系主任楊佩蓉主任表示，義守大學應日系每年平均有超過20位同學，可獲學海飛颺計畫赴日交換留學一年。另外，系上也積極接軌日本企業實習，目前已有4位學生在日本連續46年榮獲第一名的加賀屋溫泉飯店有薪實習半年；其中，在該飯店實習的蔡令瑜，主要工作為引導接待，她表示可以實現出國工作願望，還能發揮在校所學，自己就是最實質的受惠者。加賀屋溫泉的人事部課長今井裕美，非常肯定義大學子實習期間的優異表現，甚至表達歡迎有意願的義大生以正社員身分留任在日本工作，可見義守大學學生的堅強實力，深受國際認證。