新北市與財團法人誠致教育基金會及宏達文教基金會合作，石門區老梅國小於112學年度轉型為老梅實驗小學，成為北部第1所公辦公營KIST小學。8/30日辦理揭牌，在教育局副局長歐人豪的見證下，由誠致教育基金會創辦人方新舟、宏達文教基金會董事長卓火土與老梅國小校長涂志賢，三方共同簽署合作備忘錄，引進 KIST與品格教育11項原則，協助學校發展卓越教學知能及品格教育教學系統。

教育局表示，老梅實小是誠致教育基金會與宏達文教基金會繼協力坪林實驗國中轉型後，與新北市合作小校轉型的第2所實驗學校，也是新北市的第8所實驗學校。感謝誠致教育基金會及宏達文教基金會，挹注人力與物力資源，提供專業協助並陪伴教師精進教學，協助偏鄉學校數位學習，活化實驗課程及發展學生品格能力等，為北海岸的老梅實驗小學帶來新氣象。

誠致教育基金會創辦人方新舟表示，今年基金會特地成立EDC(教學發展中心)協助各校建構新進教師的支持系統，藉由系統性的 KIST教育方法及學校生態的改變，以小校聯盟的力量，提升偏鄉孩子的品格力、學習力及文化力，讓孩子具備「走出家鄉的能力、走回家鄉的品格」，讓每所偏鄉小校都是「給孩子公平發展天賦的舞台」。奠基誠致基金會與宏達基金會過去在偏鄉學校合作推動品格教育的成功經驗，相信本次與老梅實小攜手合作，能為臺灣偏鄉教育轉型帶來新風貌。

老梅國小正式轉型老梅實驗小學。（照片/新北市教育局提供）

宏達文教基金會董事長卓火土表示，秉持厚植下一代品格力的初衷，基金會在全國各地推動品格教育超過15年。未來將分3年挹注新臺幣120萬元的資源，透過「磐石教育計畫」，持續提供高品質、有系統且多元之教育訓練資源，協助學校以有效益、更符合培養21世紀人才的方式推展品格教育，進而形塑整體校園品格文化。期待與新北市政府、誠致基金會為教育共創更多新契機。

老梅實驗小學引進KIST與品格教育11項原則。（照片/新北市教育局提供）

教育局表示，新北市實驗教育模式愈來愈多元，教育局會持續在偏鄉推動混齡教學、小校轉型、區域共學聯盟、發展偏鄉特色雙語實驗課程，為偏鄉地區挹注教育資源，並爭取經費改善偏鄉教學硬體和數位載具，縮短偏鄉地區數位落差。透過公私協力，與誠致教育基金會與宏達文教基金會一同搭築給孩子公平發展天賦的舞臺。