「廚餘循環養耕」是國際公認的再生農法，是一種土壤復育的解決之道。為了維護永續生態，聖約翰科技大學在新科傑出校友、台達電資深經理游承諭的捐款支持下，與都市蚓農企業社三方簽署產學合作合約書，將以桃園龍潭的都市蚓農農場及聖約翰科大靜波湖週遭做為「廚餘循環養耕農法」的執行場所，共同推廣智慧循環農業教育計畫，培訓初階以及進階志工，實踐「生活共好、生命共榮」的大學社會責任。

唐彥博校長指出，「綠能」、「智慧」及「健康」是聖約翰科大三大特色，包括以農業為首的「智慧控制」。非常感謝傑出校友游承諭學長率先捐贈50萬元，幫助母校落實永續生態校園的理念，建立特色。未來與都市蚓農密切合作，除於靜波湖畔建置實習農場之外，更共同招募學員學習「廚餘循環養耕農法」，推展學校的USR與永續經營策略。

用「都蚓箱」來養雞，不但不用擔心缺蛋問題，雞糞更能透過蚯蚓，轉換成有機液態肥。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大在新科的傑出校友游承諭說，世界知名的公司已經看到未來10-20年間最重要的是水資源、土壤優化及空氣淨化的議題。很高興能在上帝美好的安排及馬偕醫學院張南驥教授的引薦下，促成這項合作案。尤其是張員榮主教曾提議讓靜波湖成為恢復伊甸園環境專案試驗的生態系統，他希望透過飼養蚯蚓、養雞等方式進行廚餘循環養耕農法，逐步恢復土壤的生態及淨水功能，讓失衡的土壤回到伊甸園的生機豐盛，也讓靈性結合教育，使母校成為能夠涵養學生身心靈的環境。

「永續的根本是循環再利用。」都市蚓農企業社創辦人李朝安表示，「廚餘循環養耕農法」透過「都蚓箱」的蚯蚓，將家裡的廚餘轉換成土壤的肥料，不但讓廚餘變成好土，家裡的蚊子蒼蠅變少，還能淨化空氣；就算養了400隻雞，也不會產生臭味。他認為廚餘如果能在源頭（家庭）處理好，可以減輕環境的負擔，更能幫助空氣中大量碳回歸土壤，減少碳排放。

聖約翰科大靜波湖週遭將做為「廚餘循環養耕農法」的執行場域，推廣永續環境與健康飲食觀念。(照片/聖約翰科技大學提供)

「永續生態，從『蚓』開始。」都市蚓農企業社共同創辦人林琬曼說，都市蚓農成立的核心目的是推廣「廚餘循環養耕農法」，因此三方締約後，將招募30名學員（含10名進階學員）學習本農法、完成相關培訓教材。除了在靜波湖畔建置「廚餘循環養耕設備」之外，也會辦理30小時的培訓課程，完成培訓者發給培訓證書，並舉辦成果展。期盼號召更多有意願投入永續生活的夥伴，一起推廣永續環境與健康飲食觀念，實踐「生活共好、生命共榮」的大學社會責任。