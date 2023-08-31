教育局於112學年度公告「臺北市所屬高級中等以下學校多元彈性教學指引」，延續「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」線上教學模式，積極保障學生學習權益，自112學年度起高中職及國中小學校應確保新生及一年內新進教師精熟多元彈性教學知能，並於學期初完成校內線上教學設備與配套措施整備，針對遇有法定傳染病致全班停課或學生經學校核准病假3日以上者，家長得向學校申請多元彈性教學，以確保學生遭遇停課時學習不中斷！

教育局表示，疫情趨緩卻仍時常接獲學校親師生建議，提出學生若因感染腸病毒、水痘或流感等法定傳染疾病致全班預防性停課，或經學校核准病假超過三日以上情形，希望仍能夠顧及學生受教權，視需求提供多元彈性教學，讓學生在家休養時，仍有機會參與課堂學習。教育局經與校長、教師及家長代表研商後修訂指引，針對「因法定傳染病致全班停課」或「經學校核准病假超過3日以上」等情形，所屬國小至高中職各校得由家長提出居家學習需求，經學校課發會認定後實施多元彈性教學，多元彈性教學指引的實施方式包含「線上學習專班」、「混成教學」、「線上非同步課程」及「其他校本創新教學模式」，據調查數據顯示，最受歡迎的多元彈性教學模式為線上同步直播教室畫面的「混成教學」，學生因病請假在家，也可利用線上同步直播的方式參與課程，對於師生都相當便利！

北市長期致力推動科技輔助學生學習，以完備校園內外網路基礎建設，提升本市教育網路中心對外頻寬由20Gbps提升至60Gbps，並調升所屬各級學校計140校網路頻寬為1Gbps，60校網路頻寬為500Mbps，確保師生數位學習無虞，並於112年度6月榮獲教育部校園資訊基礎環境特優獎項肯定！同時於本市國小至高中職學校積極佈建教室內85吋觸控式液晶螢幕。國小3年級以上至高中3年級教室100%建置，並完成資訊整合控制器、教學廣播系統、獨立無線基地臺及3個有線網點佈建，同時透過中央及台北「行動學習 智慧教學」計畫補助236校平板電腦等教育載具，112年度7月累計補助16萬2,616臺，提供學校完善數位教室環境與設備。

校園硬體建設，臺北酷課雲線上學習平臺於112年度提供1,810支完整且高品質動畫學科影片，並規劃推出「Cooc AI」學習系統，從學習資源到學習診斷，提供學生充足自主學習資源，從線上延伸至實體，陪伴孩子學習每一哩路，確保學生學習不中斷！提供多元線上教學學習資源，學習銜接，以線上學習延伸實體學習，學習不中斷。

112年度台北市國小3年級以上至高中3年級教室100%建置，提供學生們多元化的學習。（臺北市政府教育局提供）

北市未來規劃於校園中持續打造以學習者為中心的新世代學習情境，並以臺北酷課雲線上學習平臺為基礎，持續提供豐富多元線上學習資源，滿足學生多元學習需求，帶動與發展學生自主及終身學習能力！