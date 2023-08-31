教育部於8月31日及9月1日辦理「2023 APEC產學合作典範工作坊」，為呼應亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation,APEC）長年關注區域間人力資源發展及教育合作，邀請11個會員經濟體21位代表，及國內大專校院102位代表共襄盛舉，分享我國技職教育培養務實致用的人力資源和縮小技能落差的核心價值，深入介紹國內技專校院產學合作人才培育模式，擴大我國對區域數位人才及AI科技永續發展之貢獻。

教育部劉孟奇政務次長表示，隨著數位化融入人們生活的方方面面，並繼續向未知領域延伸，新的需求和挑戰正促使所有APEC經濟體共同利用新的AI技術來促進具競爭力的人才培育。因此，本次工作坊旨在探討各APEC經濟體及其他地區的數位人才需求，並利用轉型技術推動包容性人才發展。

工作坊以「AI在教育領域之應用」、「永續科技發展與人才培育」及「AI技術在永續發展的實踐」等專題進行討論及交流。（照片/教育部提供）

工作坊以「AI在教育領域之應用」、「永續科技發展與人才培育」及「AI技術在永續發展的實踐」等專題進行討論及交流，另外也透過國內外產學典範案例的分享，如我國龍華科技大學智慧機器人數位科技應用微學程、國立屏東科技大學人工智慧技術之產學研發，以及馬來西亞高等教育機構中的數位與人工智慧人才培育，讓各國代表與其他APEC經濟體的政府機構、企業代表和學術機構進行意見交換和經驗分享。次日的參訪則安排參觀國立臺北科技大學與美國麻省理工學院合作開設的城市科技實驗室，深入了解精密機電與AI軟體跨域整合研發及運用的成果。

教育部表示，這個工作坊將做為APEC會員經濟體分享交流平臺，讓各個APEC會員經濟體的政府機構、企業代表和學術機構進行意見交換和經驗分享，並針對產學合作與人才培育模式，奠下潛在的合作機會，期待透過活動的密切交流，建立與其他經濟體更緊密的跨區域交流網絡、連結跨區域的人才培育合作，培養具產業職能需求的創新人才，並建立區域數位人才及AI科技永續發展。