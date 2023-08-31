為落實CRPD宗旨以確保身心障礙學生能不受歧視地擁有平等機會接受教育，南市從基層扎根做起，除了持續提供特教生服務的資源與支持外，更用心建置「普師特教專業增能平臺」，平臺將於9月1日正式上線，以積極協助第一線教師提升特教專業知能，強化對特教生的理解。平臺上亦提供臺南市自編的「臺南市各級學校及幼兒園特殊需求學生教師支持手冊」，以增進教師融合班級的經營技巧與因應策略。

黃偉哲市長表示，教育機會均等是市府的努力目標，教育局透過「普師特教專業增能平臺」，為所有班上有特教生的普通班導師，提供個別化專業資源及特教支持，解決老師面對特教生的無助感，為特教生的學習與成長注入一股專業動能，強化以融合教育為主流的教育安置模式，是值得肯定的創舉。

教育局長鄭新輝表示，目前臺南市身心障礙學生六千多名，其中就讀學校普通班並接受資源班服務的學生佔九成，普通班導師面對特教生讀的班級經營及教學挑戰為當前教育重要議題。為提供普通班導師能即時增長特教知能，教育局研發普通班教師特教專業增能平臺，最大的特色是導師以OpenID登入平臺，即可立即掌握班級特教生及其障礙類別，平臺上也提供各障礙類別的研習課程連結，便於老師點閱線上研習課程，提升有利於指導該類別學生所需的特教知能。

建置的增能平臺可提供班級導師不受時間與空間限制、自主選取進修課程，此外，平臺上也提供教育局印製的特教支持手冊、特教輔導團製作的宣導影片、操作手冊、Q&A以及線上問卷等，讓導師們反映教學現場的需求及待協助協助解決的問題。

特教法修法於今年6月公布施行，明文規範為推動融合教育所需之知能，各教育單位應加強辦理普通班教師之特教專業培訓，並應加強普通班教師、輔導教師與特殊教育教師合作，對於就讀普通班之特教生提供適切的教學及輔導。透過此平臺的建置，提供教師專業知能、落實融合教育，使身心障礙學生得以充分發揮其潛力、尊嚴及自我價值，發揮特教「零拒絕」的精神，展現共融社會樣態。