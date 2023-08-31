國立臺南大學知識中心李健興教授團隊執行國科會計畫， 8月與IEEE國際電機電子工程師學會及日本、加拿大、美國研究團隊，共同在韓國仁川辦理國際CI智慧計算人機共學沙盒工作坊及國際競賽。活動計有日本、香港、韓國、臺灣的中小學生及大學生與研究生共同參與，超過80人於韓國仁川FUZZ-IEEE 2023國際會議現場及線上同步分享年輕學生在CI智慧生活應用學習成果。

南大陳惠萍校長受主辦單位邀請，代表臺灣團隊在開幕式線上致詞，肯定及鼓勵參與師生團隊，包括臺南大學、淡江大學、成功大學、鳳新高中、德光中學、高雄市東光國小以及臺中市麗喆雙語中小學等，期待透過分享臺灣CI學習實作成果，讓世界看見臺灣學生的科技力與學習力。

高雄市東光國小杜永紳、王亭諺與李威以及臺中市麗喆雙語中小學謝昀芸與謝子晴同學組成的臺灣團隊獲獎。(照片/國立台南大學提供)

此次在韓國仁川國際會議競賽，現場實作國小組冠軍為南大資工系碩士生陳祉瑀及高雄市東光國小陳為志老師共同指導的高雄市東光國小杜永紳、王亭諺與李威以及臺中市麗喆雙語中小學謝昀芸與謝子晴同學組成的臺灣團隊獲獎。中學/大學組則由日本、臺灣、韓國及印度組成的國際聯合團隊獲得冠軍，第二名則由臺灣、韓國及香港組成的聯合團隊獲獎，在競賽當天邀請美國IEEE CIS智慧計算學會總裁Jim Keller教授、加拿大Marek Reformat教授、日本Yusuke Nojima教授、荷蘭Anna Wilbik教授、臺灣南大李健興教授及FUZZ-IEEE 2023國際會議大會主席韓國Frank Chung-Hoon Rhee教授共同頒獎。

南大李健興教授特別感謝國科會與美國IEEE CIS智慧計算學會、日本大阪公立大學、加拿大亞伯達大學研究團隊的長期支持與國際合作研究經費補助，協助南大團隊在韓國仁川分享及推廣執行國科會計畫人機共學研發成果，尤其是與義大利及英國團隊共同研發的最新量子計算智慧Quantum CI學習體驗工具，在韓國仁川受到世界各國與會專家學者的高度關注，親自參與測試驗證，並對未來的QCI國際合作研發推廣表達高度興趣。

國際CI智慧計算人機共學沙盒工作坊及國際競賽於韓國仁川FUZZ-IEEE 2023國際會議舉辦。(照片/國立台南大學提供)

南大表示，這套創新量子計算智慧QCI人機共學系統，將與加拿大、日本、香港、義大利及英國進行更廣泛的國際推廣與場域驗證。期望未來可以將臺語學習及量子計算人工智慧做更進一步的整合與創新學習應用，並於今年9月與臺灣廠商真平企業合作，正式導入IEEE R10亞太地區及臺南市的中小學學生學習場域，鼓勵更多年輕學生進行臺語及量子計算智慧語言QCI-FML雙語學習。