詐騙事件猶如變種病毒，詐騙手法更是日新月異、推陳出新，且詐騙目標對象不分性別、年齡、學歷。教育部為提升學生族群的防詐免疫力，於今（31）日結合「友善校園週」舉辦「校園詐騙防制－你平安我快樂」記者會，響應行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版的「識詐」面向，擴大防詐疫苗覆蓋率。

記者會邀請紙風車劇團演出校園常見詐騙手法等案例：交友詐騙遊戲點數及假網路拍賣（購物）等，以生活化呈現學生可能遇到的各種情境。透過貼近校園生活的戲劇演出，讓學生有感，期許學生們都能時刻保持警覺。

紙風車劇團以趣味表演融合反詐知識。（照片/教育部提供）

活動現場由行政院陳建仁院長與臺北市日新國小全體學生，透過紙風車劇團的演出，一起思考校園常見詐騙手法與自己的生活經驗連結，陳院長並與學生分享如何辨識「遊戲點數詐騙」及「交友詐騙」的主要特徵，提醒學生需時刻自我保護，對於推薦購買遊戲點數或社群平臺結交的網友，仍須保持警戒心。最後，陳院長更提醒學生如果遇到詐騙事件的時候，謹記防詐騙3C原則：冷靜（Calm down）、查證（Check it out）及撥165（Call 165）。

高舉165反詐騙諮詢專線的宣導牌。（照片/教育部提供）

教育部潘文忠部長表示，今（112）年為教育部推動「識詐」面向教育宣導的重點年度，舉凡從師資、宣導、課程、資源等各層面著手，推動校園詐騙防制整體策略，並啟動校園詐騙防制系列活動，包括：8月14日至15日舉辦的校園安全暨詐騙防制理論與實務研討會、8月22日至25日舉辦的高級中等學校「校園安全暨生活輔導增能」研習，及於9月23日舉辦的「反毒反詐手牽手、幸福快樂GO」全國健走活動。教育部串聯各直轄市及縣（市）政府，在友善校園週期間舉辦校園詐騙防制系列活動，並由直轄市、縣（市）首長或教育局（處）長主持擴大宣導。今日更特別邀請中央及地方政府代表共襄盛舉，共同宣誓校園詐騙防制的重要成果。

以有趣的舞台表演宣導防詐騙3C原則。（照片/教育部提供）

教育部呼籲全國各級學校、老師、家長及社會大眾，「詐人之心不可有，防騙之心不可無」，詐騙防制最重要、最關鍵的步驟就是「認識詐騙」、「不被詐騙」、「不詐騙人」，齊心一致，才能共創美好生活。