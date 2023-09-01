東海大學化學系副教授王迪彥以探討奈米材料動態結構的物理化學變化並應用在能源及光電之領域，奪下112年度吳大猷先生紀念獎，成為全國非醫學大學的唯一私校獲獎者。

國科會8月公布112年度「吳大猷先生紀念獎」獲獎名單，其中最受人矚目的是，東海大學是唯一獲獎的私校，由東海化學系副教授王迪彥脫穎而出獲此殊榮。東海理學院院長黃皇男指出，吳大猷先生紀念獎，是每年度由國科會各學門召集人提名學術表現傑出之年輕學者，經由主委與評審委員遴選出對於台灣未來的學術發展與科學技術有貢獻的獲獎者，藉以鼓勵學術菁英長期投入研究，做為私校的學者，能榮獲此獎實屬不易，東海大學為他感到高興，這也代表東海具備濃厚的學術環境，能更提供給學者更好的資源以及發展的未來。

東海王迪彥副教授為112年度私校獲獎的年輕傑出學者。(照片/東海大學提供)

理學院院長黃皇男進一步表示，副教授王迪彥研究著重於以地球豐富元素發展奈米結構觸媒，針對無碳排放之電催化（EC）析氨反應（NRR及NTRR）以及鈣鈦礦奈米材料結構之動力學上之變化，其研究過程建立臨場電化學搭配光譜分析技術，結合實驗與理論深入探討其反應機制，其勇於挑戰嶄新領域，加上近年在學術上的成果與績效，足以證明他已成為國際尚處於初始競爭階段領域之領先者，他的傑出表現，已可作為年輕研究人員之表率。

東海大學具備濃厚的學術環境，能更提供給學者更好的資源以及發展的未來。(照片/東海大學提供)

黃皇男指出，王迪彥副教授大膽地投身於新興領域的探索，而且他近年來所展現出的卓越成果，顯示出他已經成為領先者，他的成就是年輕研究人員們的模範。黃皇男進一步指出，2015年，王迪彥副教授就已經嶄露頭角，他與工業技術研究院以及美國史丹佛大學攜手合作，共同研發出一種「高速充放電鋁離子電池」，而這種電池能夠以高效率進行充放電，克服了傳統鋁電池壽命受限的問題，這項研究成果更受國際肯定，一舉登上英國自然(Nature)期刊。王迪彥副教授也於2021年獲頒中研院年輕學者研究成果獎以及列名「2022 年全球前 2% 頂尖科學家榜單」等殊榮，實屬對他研究成果與表現再肯定