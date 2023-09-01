黃偉哲市長表示，學生輔導工作在學校教育中不可或缺，市府致力聘足三級輔導人力，以提供健全的輔導網絡支援一線教師，透過統籌調派之專業輔導資源，全面提供學校個案轉介、心理諮商、校園危機事件介入及處理、校園心理衛生宣導、輔導網路資源連結等服務。

教育局鄭新輝局長表示，期盼更多專業輔導人員的加入，一起建構更綿密的學生照護網，相信在輔導人力的充實下，更能積極落實學生輔導工作，提升輔導工作成效，竭誠邀請專業人員加入臺南市政府的輔導工作團隊，進入校園、協助家庭，發揮助人工作的最大能量。

臺南市學生輔導諮商中心羅智韋主任表示，學生輔導諮商中心積極協助學校輔導工作，致力完備輔導人力，期許更多助人的專業能力投入臺南市團隊。本次甄選簡章自即日起公告於臺南市政府教育局網站(https://bulletin.tn.edu.tw/)教育公告及臺南市政府教育局學生諮商輔導中心網站(http://cs.tn.edu.tw/ )最新消息，請逕行下載簡章。本次甄選一律採取郵寄通訊報名，報名期間自簡章公告日起至112年9月13日(星期二)截止，郵戳為憑。如有報名相關問題，請電洽臺南市教育局學生輔導諮商中心(電話：06-2521083分機21人力督導組)。