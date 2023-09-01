臺北市立中正高中在臺北市政府教育局支持下開辦人工智慧AI學程，並且已經有二屆畢業生，學生在AI課程中除了程式語言能力的提升以外，更藉由專題製作促進了學生邏輯思考、數理問題解決能力，學生畢業都有很好的升學表現，也都能持續在工程、資訊等科系繼續深造。

中正高中校長江惠真表示，工程科技的環境與進路發展對學生而言相對缺乏理解，由於學校與西門子及臺北科技大學、淡江大學等合作人工智慧AI學程，提供學生較多對於學習與進路之關聯資訊。中正高中在今年暑假獲得西門子公司的同意與協助，於開學前夕，校長及教師帶領AI特色學程學生以及國際課程理工分流的學生，參訪西門子位於德國安貝格的智慧工廠，見學工業自動化、智慧化的製程。

在德國安貝格西門子總部，一開始學生先進入Impulse主建築，從入場就可見企業對安全防護的重視，掃QRcode後，師生即進入以“感受未來自動化的心跳”為座右銘的西門子安貝格接待中心。隨即由西門子銷售及科技經理進行簡報，介紹由西門子產品及技術幾乎跨及所有生活領域。

一天的見學，學生參觀了產能超高的智慧工廠的製造過程，蘇同學表示他大開眼界，西門子以機器讓機器工作，用自己的控制器來生產控制器零件及晶片，完全是系統化概念。郭同學則表示，從一天的參訪他認識到了數位雙生的概念，以橫向製程整合及縱向的數據分析和自動化等技術應用於工業生產過程，以實現生產的智能化、高效率和靈活性。劉同學說他最驚訝的是他們在製程中的監控系統以及數據蒐集的縝密度，讓他想到去年自己在製作AI專題時，大數據資料取得的困難，當然他也充分體會產業界在效率上要求的嚴謹度，西門子導覽人員說到QEE的數據時，學生們都相當驚訝一秒一物的生產效率。

廠房介紹結束後，回到Impulse進行Q&A，李同學詢問各廠區之間的資料流通是否會有資訊安全方面的疑慮，西門子代表回應，西門子有資訊安全維護網。因此，這一次見學，學生認識到一個完善的自動化工廠需要具備什麼，尤其是數據統計十分重要，可以從數據分析分析生產情況、效率及問題，這也啟發學生對於工業設計、工業管理、資訊工程、電機以及人工智慧等面向都有更深入完整的認識，再者對於西門子在永續方面的致力突破，也得到相關的心得，這對未來的產業投入者而言，也是一個基礎觀念的注入。